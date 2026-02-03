La irrisoria cantidad que costó Gerard Martín

Tener lo que hay que tener para ser un futbolista de rotación de la primera plantilla del FC Barcelona está al alcance de muy pocos. Entre esos futbolistas que pueden presumir de ser de utilidad con frecuencia a Hansi Flick se encuentra Gerard Martín. Un jugador que se lo ha currado de verdad para llegar a la élite, que hace apenas dos años y medio estaba en el Cornellà de Primera RFEF y que a base de disciplina, de ser una esponja y de una enorme regularidad ha alcanzado un techo que un tiempo atrás era inimaginable.

Gerard Martín ha llegado a ser titular en unas semifinales de Champions League (y dar dos asistencias de gol preciosas en un escenario de la magnitud de San Siro). Sin duda, es uno de los ‘upgrades’ más importantes que se recuerdan en el Barça en los últimos tiempos. Un movimiento de mercado que se realizó el verano de 2023. El cuadro azulgrana buscaba jugadores jóvenes, pero con algo de experiencia en Primera RFEF.

UNA CANTIDAD QUE HA QUEDADO EN ANÉCDOTA

Y se incorporó a Martín en un traspaso de unos 100.000 euros con el Cornellà. Una suma importante para la categoría y para el club verde, pero que ha envejecido hasta que convertirse en una ganga para el Barça. Su valor de mercado actual es de 20 millones de euros. y se ha destacado como un perfil versátil y muy fiable a nivel defensivo. Top gestión.

Lo que empezó como un experimento de verano o casi una intentona a la desesperada con la marcha de Iñigo Martínez 'calentita' terminó siendo una solución de nivel. Gerard Martín se ha consolidado como central zurdo titular en el FC Barcelona. Ver para creer.

Gerard Martin, en una imagen de archivo / Petr David Josek / AP

Si ya el curso pasado, a base de buenas actuaciones, disciplina y aprender como una esponja, el de Sant Andreu de la Barca sorprendió a muchos asentándose como futbolista de la primera plantilla barcelonista, Gerard ha rizado el rizo este curso. Tras ganarse la renovación como miembro de pleno derecho del primer plantel, el barcelonés ha dado un paso al frente.

Noticias relacionadas

GERARD MALDINI

En el vestuario desde hace ya meses que circula lo de "Gerard Maldini" en recuerdo a la leyenda del Milan (que rendía igual de bien de lateral como de central izquierdo). Primero, con algo de sorna o en tono más bien de broma y cariñoso. Pero poco a poco lo que empezó con ese punto de cachondeo fue cogiendo forma. El crecimiento de Gerard (no solo desde que está con Flick, sino desde que aterrizó al filial y se moldeó con Rafa Márquez) todos estos meses en el primer equipo ha sido brutal.