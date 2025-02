"Yo iría a la huelga, pero aguantan porque cobran 300.000 euros"

El ex árbitro de Primera División y actual colaborador de la Cadena Ser Eduardo Iturralde González hizo un retrato muy crudo de la situación de los árbitros a causa de las continuas críticas que están recibiendo por sus actuaciones, así como por el uso que se está haciendo del VAR. El caso ha llegado a límites insospechados con los miles de insultos y amenazas de muerte a Munuera Montero en las redes sociales tras el Osasuna-Real Madrid, y que derivó en la publicación de un comunicado por parte del colectivo denunciando la kafkiana situación deriva por la explusión de Jude Bellingham.

En una de sus últimas intervenciones en 'Carrusel Deportivo', Iturralde González aseguró que el colectivo arbitral se siente atacado y perjudicado, pero no se atreve a dar un golpe encima de la mesa por los condicionantes que tiene, especialmente el económico.

Iturralde afirmó que no le hace feliz exponer esta crítica porque como ex colegiado se siente todavía uno más del estamento arbitral y comparte su malestar, pero criticó la falta de contundencia a la hora de plantar cara a la situación. "Ahora están en una situación en la que las medidas de fuerza que podían tomar los árbitros no las van a tomar por el tema económico que tienen ahora. Tan sencillo como eso", dijo.

Esa medida de fuerza sería una huelga arbitral, que Iturralde González cree que es casi imposible. "Nadie va a dar un paso adelante. Van a tragar todo lo que quieran". El ex colegiado vasco, que considera que el estamento arbitral atraviesa "su momento más débil", fue contundente al afirmar que "hoy día viven muy bien del arbitraje" y en su opinión no son un colectivo "porque lo que está tragando el colectivo arbitral de todos los clubes, no solo del Real Madrid, no hay colectivo que lo aguante".

Eduardo recordó que durante su etapa como árbitro en activo (1995-2012) hubo situaciones de crisis pero "nosotros paramos el fútbol por mucho menos que esto". El motivo, para él, es evidente: "Lo están aguantando por la situación que tienen. Por la situación económica tan estable que tienen y tan boyante. Es triste decirlo, que yo dentro si estuviese cobrando lo mismo haría lo mismo. Yo cobraba 30.000 y los de ahora 300.000". Y concluyó: "Al final eso pasa en todos los órdenes de la vida. ¿Tú vas a perder o a intentar perder 300.000 euros por salir en la foto, por hacer una huelga o por decir 'paro el fútbol'? Porque está para parar el fútbol".

Medina Cantalejo y Clos Gómez, los actuales responsables del Comité Técnico Arbitral (CTA), se reunieron el pasado lunes con una delegación de alto nivel del Real Madrid en la sede de la Federación para exponerle los audios del VAR, escuchar sus argumentos y contratar opiniones. Aunque ambas partes afirmaron que se había tratado de un encuentro "cordial", no tardó en filtrarse que la entidad blanca espera que Rafael Louzán, el flamante presidente de la RFEF, encuentre el relevo apropiado para Medina y Clos al frente de los árbitros.