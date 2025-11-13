¿Quién irá a la presentación de 'El Barça que volem'?

"El lunes 17 de noviembre celebraremos un gran acto de afirmación barcelonista que servirá para presentar un nuevo movimiento transversal, con personalidades y colectivos muy diferentes pero que comparten el objetivo de construir un Barça mejor. Queremos un Barça con una buena gestión, sin opacidad ni personalismos, para asegurar los resultados deportivos, reconectar con el socio y blindar el modelo de propiedad. Este gran acto será el punto de partida para sumar una gran mayoría social que lo haga posible". Así reza la convocatoria de prensa con la que 'El Barça que volem' inicia su andadura de cara formar una precandidatura para las próximas elecciones a la presidencia del Barça, previstas entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026.

Una denominación de corto recorrido

Este nuevo proyecto, ideado por el ex candidato Víctor Font, que se presentó a los comicios celebrados en 2021 bajo el paraguas de 'Sí al Futur', pretende unir a diferentes sensibilidades barcelonistas de diversos ámbitos con el objetivo de aglutinar fuerzas. La iniciativa verá la luz el próximo lunes 17 de noviembre en la Fira de Barcelona y será su pistoletazo de salida. Desde este colectivo quieren dejar muy claro que "no se trata de una precandidatura, sino de un movimiento" cuyo nombre, 'El Barça que volem', "tendrá un recorrido muy corto". Tanto que su denominación definitiva se dará a conocer el lunes.

La idea es reunir alrededor del proyecto a personalidades y grupos distintos, "integrar a socios de Tribuna con los de Gol, primera gradería o tercera". El único requisito parte de dos premisas: la coincidencia en el diagnóstico de cómo está el club y de qué debe hacerse para revertir la situación y, por otro lado, lograr la sintonía necesaria para trabajar de forma conjunta. A partir de ahí, el objetivo final es, en el momento en el que arranque la precampaña, construir una candidatura con la que acudir a las elecciones a la presidencia del Barça.

Varios grupos ya se han adherido

'El Barça que volem' lleva muchas semanas y meses trabajando en el proyecto y, en cuanto a su creación, concretan que 'Sí al Futur' es uno más de los grupos que se adherido, como también lo ha hecho, a nivel individual, Jaume Guardiola, ex presidente de la Comisión Económica del Barça, que dimitió a principios de octubre de 2022. Recientemente también decidió formar parte de este colectivo 'Seguiment FCB', grupo de opinión barcelonista cuyo presidente es Carles Ordiales. Este mismo miércoles, 'Suma Barça', otro grupo de socios del Barça crítico con la gestión de Joan Laporta al frente de la entidad, anunció su adhesión. Todos ellos tendrán un espacio importante durante la presentación del próximo lunes.

Durante meses ha habido contactos con otros grupos y socios que, públicamente, han mostrado su oposición al gobierno actual blaugrana para informarles de la puesta en marcha de este movimiento transversal. Es pública y conocida la intención de acudir a los próximos comicios por parte de Marc Ciria, Joan Camprubí o Xavi Vilajoana, aunque, a día de hoy, los proyectos de cada uno no acaban de confluir. De hecho, Vilajoana aseguró este miércoles en una rueda de prensa para hablar de la economía del Barça que "estos Frankesteins no me gustan". Quedan aún varios meses para las elecciones, pero el barcelonismo se mueve y está más vivo que nunca.