Inzaghi se pronuncia sobre el futuro de Cancelo

El FC Barcelona sigue muy pendiente de Joao Cancelo. El lateral portugués continúa en Arabia Saudí a la espera de que se desbloquee su salida del Al-Hilal, mientras el club azulgrana busca una fórmula para recuperar a un futbolista que Hansi Flick considera una pieza muy útil para su proyecto.

La situación dio un nuevo giro en las últimas horas. Simone Inzaghi decidió no convocar a Cancelo para el estreno liguero del Al-Hilal ante el Al Faisaly, una decisión que volvió a evidenciar las dudas que existen alrededor del futuro del internacional portugués.

"Es una cuestión de la directiva"

El técnico italiano fue preguntado precisamente por la situación del lateral en la rueda de prensa previa al encuentro y evitó despejar su continuidad. "Se sigue entrenando de forma rutinaria con el equipo. En cuanto a su futuro y a su continuidad, es una cuestión de la directiva", explicó Inzaghi.

Una respuesta especialmente significativa para el Barça. Cancelo trabaja con el Al Hilal, pero no entra en los planes competitivos de Inzaghi para el inicio de la temporada, mientras la dirección deportiva saudí mantiene la última palabra sobre una posible salida.

El Barça quiere aprovechar la situación

En Barcelona siguen considerando a Cancelo una opción prioritaria para reforzar los laterales. Flick conoce perfectamente al internacional portugués y ya demostró durante su última etapa en el club que confía en su capacidad para jugar tanto en la derecha como en la izquierda.

El portugués también tiene claro dónde quiere jugar. Su deseo continúa siendo regresar al Barça, una voluntad que ha ido dejando patente durante las últimas semanas con diferentes gestos en sus redes sociales. El último llegó este mismo viernes, cuando Cancelo volvió a compartir en sus 'stories' una imagen relacionada con el Barça. No es la primera vez que el futbolista utiliza sus redes para lanzar un guiño al conjunto azulgrana desde que terminó la pasada temporada.

El problema: el precio del Al-Hilal

El principal obstáculo continúa siendo económico. El Barça y el Al-Hilal habían avanzado hasta situar la operación en torno a los 10 millones de euros, pero el conjunto saudí habría endurecido posteriormente su postura. Según información procedente de Arabia, el Al-Hilal reclamaría 15 millones de euros para dejar salir al portugués.

El cambio de condiciones habría enfriado una operación que parecía encaminada y obligaría a Deco a seguir trabajando para encontrar una solución que permita rebajar el coste del traspaso. El Barça no quiere pagar de más por un futbolista de 32 años y el Al-Hilal sabe que tiene la sartén por el mango mientras no aparezca una alternativa que satisfaga sus intereses.