FC BARCELONA

Inzaghi: “Cancelo no está en nuestros planes y el club está trabajando en ello”

El entrenador del Al-Hilal, claro y conciso sobre el futuro del lateral portugués; su llegada al Barça, cuestión de tiempo

Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal

Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal / EFE

Jordi Carné

Jordi Carné

Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, se ha pronunciado sobre el futuro de Joao Cancelo en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Al-Hazm que tendrá lugar este jueves. El técnico italiano ha reconocido que no cuenta con el lateral portugués y ha abierto la puerta a su salida al FC Barcelona. Salvo sorpresa mayúscula, el club blaugrana anunciará a finales de la presente semana la incorporación del luso para los próximos seis meses.

“Cancelo no está en nuestros planes y el club está trabajando en ello”, ha respondido claro y conciso Inzaghi al ser preguntado por Joao en rueda de prensa. El entrenador del Al-Hilal ha confirmado con palabras lo que lleva demostrando con hechos durante toda la temporada: y es que el futbolista portugués solo ha disputado seis partidos este curso y encadena diez jornadas de Saudi Pro League sin ser convocado.

Una de las circunstancias que más ha influido en la voluntad de Joao Cancelo de abandonar cuanto antes la Liga de Arabia ha sido la normativa aplicada en el concepto de extranjeros. En la actualidad, todos los clubs pueden inscribir a 10 futbolistas foráneos, pero solo 8 pueden formar parte de las convocatorias de cada encuentro. Además, para complicar aún más el panorama de los jugadores más veteranos, dos de los convocados no deben superar los 22 años.

Una legislación que ha pasado factura a jugadores como el luso. Con Inzaghi al frente del Al-Hilal, el técnico italiano se ha decantado por otras alternativas y ha dejado al portugués fuera de competición. Desde hace varias semanas es público que Cancelo buscaba una salida mientras que Inzaghi también abría gustoso la puerta a la espera que Joao regresara cuanto antes a Europa y así liberara una de las fichas federativas.

