La inyección de Guardiola al Barça

El equipo de Xavi ha dado un salto de calidad inimaginable antes del cierre de mercado Imaginación, creatividad y talento describen al 'nuevo Barça'

No es ningún secreto que Pep Guardiola quiere que la vaya bien al Barça. Si no gana su City, que lo haga el club de su vida. El de Santpedor, aunque no lo ha hecho de manera directa, está ayudando mucho a este 'nuevo Barça' que vuelve a ilusionar como nunca. Golea, divierte y practica un fútbol inimaginable antes del cierre de mercado. El motivo: la llegada de dos hombres que han pasado por sus manos y que han tenido un impacto brutalmente directo en la plantilla.

El Barça vuelve a contar con jugadores talentosos, creativos, que escapan de lo sencillo, que arriesgan y que entienden la idea de Xavi. Todo ello se debe en gran parte a Guardiola y a su atractivo Manchester City. Así de claro lo dejó el egarense tras la goleada ante el Amberes: "Gündogan y Cancelo vienen de un entrenador que ya sabemos lo bien que juega al fútbol, que es Guardiola".

Ilkay Gündogan y João Cancelo comparten el 'idioma Guardiola', y se nota. Se buscan, se encuentran, no tienen problema para intercanviar los roles. João se mete por dentro, Ilkay saca su periscopio, interpreta los espacios y se coloca por fuera; construyen fútbol sin pensarlo. Dinamizan al equipo, colaboran para que no baje el ritmo nunca, almenos cuando no debe suceder, y les sale natural.

"UN REGALO DEL CIELO"

El cuadrado para Xavi es importantísimo y que ellos ocupen el perfil derecho del mismo es una bendición. Si João Félix aporta muchísimas soluciones en la parte de arriba, metiendo pólvora por dentro, imaginación, y liberando el carril izquierdo para Balde, el 'sello' de Gündo es imprescindible.

Ilkay Gündogan fue el futbolista que más pases dio ante el Amberes | Agencias

El alemán es el más listo sobre el verde. Xavi pedía futbolistas con último pase, alegando que solo contaba verdaderamente con Pedri para ejercer esta función. Y no le faltaba razón. Por eso está encantado con la llegada de Ilkay. Aparece en la base, pero es el mejor en la frontal, siendo determinante aún rodeado de multitud de piernas rivales. Tiene criterio para mandar en el juego y lleva el ataque posicional al siguiente nivel. ¿Qué más se le puede pedir? Lleva tres asistencias en seis partidos con el Barça. "Gündogan es un regalo del cielo", decía Xavi.

EL FUTBOLISTA TOTAL

Etiquetar a Cancelo de lateral es una falta de respeto enorme. Como pedir un café a un camarero sin decir por favor ni dar las gracias. El portugués hace de todo, y lo hace bien. En una misma acción aparece

de extremo, de interior o de mediocentro. Y todos los roles los interpreta al más alto nivel. No falla una nota.

El nivel que está ofreciendo Cancelo en el Barça le destaca como uno de los mejores jugadores del mundo | Agencias

Por eso, Xavi le da la responsabilidad de ser en muchas ocasiones su famoso 'hombre libre'. Sobrecarga el juego por el costado de Frenkie de Jong y Gavi, que está rindiendo a un nivel espectacular de interior, y en ese escenario coge importancia. Lejos del balón, aparece en la base para dar salida al equipo, y con su calidad técnica saca ventaja de prácticamente cualquier situación. En defensa, más de lo mismo. Clave en la presión, anticipando con valentía, criterio y muy fino en la toma de deciones, ya con el balón en su poder.

Si hay que destacar algo de ambos es su inteligencia. Nadie duda de su calidad técnica, que es extraordinaria, pero la visión, el criterio y la capacidad para tomar decisiones que aprendieron de la mano de Guardiola es un regalo impagable para Xavi. Lo más complicado en el fútbol es entenderlo, y lo hacen con los ojos prácticamente cerrados.