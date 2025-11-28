Invitados muy especiales en el palco del Barça - Alavés

Entrenadores y capitanes de todas las secciones profesionales y amateurs del FC Barcelona estarán presentes este sábado en el palco del Spotify Camp Nou para presenciar el partido de Liga contra el Deportivo Alavés a las 16:15 horas. La entidad ha decidido en el segundo encuentro tras el regreso a casa tener un gesto significativo para reivindicar el carácter polideportivo del Barça.

Hansi Flick junto al cuerpo técnico en el banquillo del Spotify Camp Nou / Valentí ENRICH / Sport

Entre los asistentes destacan Xavier Pascual (básquet), Carlos Ortega (handbol), Javier Rodríguez (fútbol sala), Ricardo Ares (hockey patines), Joel Parra (capitán básquet), Dídac Plana (capitán fútbol sala), Ignacio Alabart (capitán hockey patines), Antonio Bazán (handbol) y Ewa Pajor (Femenino).

Además, como es habitual, estarán presentes Deco, director deportivo, junto a su mano derecha y coordinador del Área de Fútbol, Bojan Krkic, así como Enric Masip, de la comisión deportiva, José Ramon Alexanko, director de fútbol base, Juan Manuel Asensi, presidente de la Agrupació Barça Jugadors, Pere Valentí Mora, Rafael Zuviría, Antonio Olmo y Manuel Agudo, 'Nolito'.

También se espera la presencia de personalidades culturales y gastronómicas como Carles Grangel (diseñador), David Carabén (cantante y comisionado del 125º aniversario), Anna Ballbona, Jordi Puntí y Jordi Cornudella (escritores y jurado del himno del 125º aniversario), Carles Cases (músico y productor), Christian Escribà (pastelero), Yosi Yamashita (chef), Pol Hermoso y Pau Escobar (actores) y Miguel Zenón (saxofonista).

La cultura y el deporte se dan la mano en la zona noble del nuevo Spotify Camp Nou, que volverá a abrir las puertas para que el Barça, tras la experiencia vivida ante el Athletic, dispute su segundo encuentro en casa.