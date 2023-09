En invierno, solo Vitor Roque

Las presiones del club y del cuerpo técnico es que no se incorpore nadie más en la ventana de fichajes de enero que el delantero brasileño El At. Paranaense no ha dejado que Vitor Roque viniera antes al Barça

La penuria económica y el Fair play financiero harán que el Barcelona no fiche en este verano invernal. Si las lesiones respetan y no ocurre nada anormal, las presiones del club y del cuerpo técnico es que no se incorpore nadie más en esa ventana que el delantero brasileño.

La plantilla está equilibrada y aunque no muy larga, arropada por la cantera, queda un plantel equilibrado. En principio, si se llega a un acuerdo con el At. Paranaense no vendrá nadie más en enero que Vitor Roque.

No hay previsión de fichar ningún otro jugador aparte de traer al delantero brasileño al que su club no dejó venir antes.