Más inversión para mejorar el cátering VIP

El Barça, a través del departamento de Hospitality, envió un mensaje disculpándose por el servicio de cátering ofrecido durante el partido ante el Alavés, “que no estuvo a la altura de los estándares del Club”, asegura la misiva en la misma línea que aseguró el ex responsable de comunicación del club, José Manuel Lázaro, en RAC1. Al parecer, el disgusto fue tan importante que la entidad blaugrana ha decidido, para el encuentro que el Barça disputará ante Osasuna en el Spotify Camp Nou, que sea el chef Dani García, del restaurante Leña, quien se encargue de dar de comer a quienes acudan al Hotel Hyatt, donde se realiza este servicio gastronómico previo mientras las instalaciones del Estadi no estén habilitadas.

El palco del Spotify Camp Nou contra el Deportivo Alavés / Dani Barbeito

No solo eso, sino que el Barça, además, ha puesto a disposición de quienes han recibido el correo de disculpas, con la única condición de que quienes las usen sean "aficionados culés", dos entradas para el partido entre el Barça y Olympiacos del próximo viernes 12 de diciembre correspondiente a la Euroliga que se jugará en el Palau Blaugrana.

Preguntando por el coste de este servicio de cátering VIP, a cargo de Aramark, nos aseguran que era de 100 euros por persona lo que el club ha pagado a la empresa de restauración. Sin embargo, la inversión que realizará el Barça con la contratación de Dani García será superior y alcanzará los 120 euros. Aramark, además de proveedor, también se convirtió en accionista de Barça Vision con la aportación de 25 millones de euros. Este servicio ha ido incrementando su precio con el paso de los años.

Durante la etapa como director general de Antoni Rossich, la oferta en el concurso para adjudicar el cátering era tan baja, de 9 euros, que algunas empresas renunciaban a ser los proveedores, como fue el caso de Vilaplana Cátering. El club se vio obligado a aumentar el coste por persona hasta llegar a los 18 euros. Más adelante alcanzó los 24.