El inverosímil sueldo de un crack del Barça en 1940: 400 pesetas (2,40 euros) al mes y el coste de los libros de texto

356 partidos oficiales y 234 goles. Estas cifras sitúan a César Rodríguez como el segundo máximo goleador de la historia del Barça solo superado por Leo Messi. Palabras mayores. Si además, contamos los partidos amistosos que disputó el delantero leonés de blaugrana las cifras todavía son más espectaculares.

Sumando partidos oficiales y amistosos con el Barça, César anotó por lo tanto 302 goles en 457 partidos. Conocido como 'el pelucas' César ganó con el Barça 5 ligas, 3 copas de España, 2 Copas Latinas y 3 Copas Eva Duarte. Después de Paulino Alcántara y Samitier, antes de la llegada de Kubala fue el gran referente del Barça de la posguerra. César era el gran ídolo de los culés que llenaba el campo de Les Corts.

Las cifras goleadoras de César Rodríguez solo las ha superado Messi / Archivo

Este mito blaugrana llegó al Barça de una forma curiosa que hoy revelamos en SPORT gracias a Lluís Llop, fundador de la Penya Barcelonista de Málaga. Este documento inédito del año 1939 es el primer contrato que firma un jovencísimo César Rodríguez para incorporarse al club blaugrana.

Durante la Guerra Civil española (1936-39) César jugaba en el equipo del SEO de León. El Sindicato Español Universitario era la sección de la Falange Española que englobaba a los estudiantes superiores. César estudiaba bachiller pero sus grandes cualidades futbolísticas le permitían brillar en este equipo. Su nivel era tan alto que llegó a marcar 13 goles ante un equipo de Valladolid.

Valentí Font, centrocampista del Barça entre 1932 y 1934, había combatido con el ejército republicano y había estado prisionero en León. Allí conoció a César y se hicieron amigos.

Font le inculcó el sentimiento barcelonista y le prometió que le ayudaría a cumplir su sueño de jugar en el Barça y así fue. Font envió un informe al Barça que se interesó por la situación del jugador.

Esta es la primera parte del contrato de César Rodríguez con el Barça des del 1939 / SPORT

A través del periodista Francisco Subirán Moneo, César tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y jugó dos partidos a prueba contra el Alavés, el Espanyol y el Recuperación de Levante. En estos partidos César confirmó su gran nivel y disipó todas las dudas.

El Barça lo quiso fichar pero César necesitaba el visto bueno de su padre que no veía claro su traslado a la Ciudad Condal. Bernardo Rodríguez solo accedió a que su hijo, menor de edad, viajara a Barcelona si se contemplaba en el contrato que el Barça asumía los gastos de las matrículas y libros necesarios para que el jugador pudiera cursar sus estudios en la Escuela Industrial de Barcelona.

Este es el segundo fragmento del contrato de César con el Barça del año 1939 / SPORT

A partir de aquí todas las partes firmaron el contrato que SPORT les desvela en el que César se comprometía por una temporada (1939-40) con una gratificación de 2.000 pesetas estableciendo su sueldo en 400 pesetas además de primas y otras gratificaciones. El Real Madrid, a través de Paco Bru, también se había interesado en César pero el Barça lo ató como un fichaje de futuro.

Esta es la parte final del contrato de César de 1939 / SPORT

César fuer cedido al Sabadell y al Granada y se ganó la vuelta al Barça para la temporada 1942-43. El leonés se convirtió en titular indiscutible con todos sus entrenadores. En su etapa de barcelonista, César fue dirigido por Juan José Nogués, Josep Samitier, Enrique Fernández, Ramon Llorens y Ferdinand Daucik.

El pelucas jugó en el primer equipo barcelonista hasta la temporada 54-55, curso en el que también disputó partidos con el España Industrial, el filial blaugrana que militaba en la Segunda División.

Es curioso que César , con 34 años, jugara nueve partidos con el filial, un hecho que hoy serías impensable. La Cultural Leonesa y el Elche fueron sus últimos clubs.

César Rodríguez firmó por el Barça después del final de la guerra civil / Sport

César volvió al Barça como entrenador en la temporada 1963-64 y posteriormente ejerció de segundo técnico y estuvo ligado a la entidad barcelonista en diferentes funciones.

La historia de César en el Barça arrancó con este contrato que desvelamos hoy y que se firmó hace casi 87 años.