El invento forzado de Flick en defensa, la mejor noticia en Newcastle

Con el KO oficial de Eric, Hansi Flick tiró de lo único que le quedaba, una defensa completamente de circunstancias con los únicos cuatro defensas del primer equipo sanos: Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo.

La sorpresa mayúscula llegó con la formación culé, cuando el uruguayo se colocó en el lateral derecho, posición que no le es desconocida por sus antiguos duelos con Vinícius contra el Real Madrid pero que no había frecuentado con el alemán en el banquillo. Y no desentonó en absoluto, igual que sus compañeros de zaga.

Superados los primeros 15 minutos del terror con la avalancha de un Newcastle entregado al aliento de su afición para morder al Barça, la defensa culé se convirtió en un muro.

Centrales de lujo

Además del resultado, el Barça regresó con dos buenas noticias a título individual. La primera: la confirmación plena y absoluta que la mejor versión de Pau Cubarsí está de vuelta. El central gerundense lleva varios partidos en estado de gracia y anoche, en un feudo tan complicado como St. James’Park superó con matrícula de honor uno de esos exámenes que realmente sirven para dignificar su figura.

Pero Cubarsí no estuvo solo, ni mucho menos. A su lado volvió a sorprender Gerard Martín. Su reciclaje puntual como central es digno de estudio.

Gerard no solo ha aumentado su rendimiento de forma espectacular sino que además ha consolidado un tándem brutal junto a Pau Cubarsí. Ambos se han erigido en una dupla que se compenenetra a la perfección, como si llevaran juntos desde hace años.

El Newcastle fue un fiel reflejo de la solidez del eje de la zaga. Los problemas casi siempre llegaron por fuera y en balones largo. Cada vez que los ingleses intentaron entrar por dentro y buscar el uno contra uno se estrellaron una y otra vez contra dos muros impenetrables. Espectaculares en su zona y muy generosos en sus ayudas a Araujo y Cancelo en ambos laterales.

Dato abrumador

Y que no pase desapercibida la sensacional estadística de Gerard Martín. El defensa sumay y sigue. Anoche, en Champions y feudo inglés, volvió a salir indemne en su faceta como central zurdo. A estas alturas, la sorprendente apuesta de Flick ya suma 16 partidos como central: 15 victorias y el empate en St. James’Park.

El Barça salvo los muebles in extremis con el penalti de Lamine Yamal, pero llegó vivo gracias a Cubarsí y Gerard.