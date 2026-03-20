Intriga con Marcus Rashford y su rol en el Barça

Tuvo más protagonismo de lo esperado de inicio Marcus Rashford. El reguero de bajas que tuvo que afrontar Hansi Flick nada más comenzar el curso aceleró lo que debía ser una adaptación progresiva del delantero inglés. Sabía cuando firmó que su rol, a priori, iba a ser el de revulsivo, el de agitador. Lo aceptó y lo asumió. Lógicamente, no resignarse a eso y luchar por un puesto de titular pero sabedor de que Lamine Yamal y Raphinha partían claramente por delante en el estatus de Flick.

El brasileño, precisamente, cayó lesionado. Y Marcus sumó minutos de calidad ya desde el inicio. Con un rendimiento más que notable. 12 titularidades en 13 partidos oficiales seguidos con el Barça entre el 14 de septiembre y el 9 de noviembre. Muchísima participación y sumando muy buenos números entre goles y asistencias. El 'hype' con el inglés se disparó por méritos propios.

El rol inicial de agitador

Ya con todos o casi todos los efectivos en forma y disponibles, Marcus ha vuelto desde hace un par de meses a su papel diseñado inicialmente. Dar rotación, salir para agitar partidos cuando el equipo se atasca. Aunque si nos centramos en las últimas semanas sí que hemos notado un descenso ostensible de su incidencia en el esquema de Flick.

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Tres suplencias seguidas y cero minutos en los dos últimos partidos. Pese a que estuvo calentando ante el Newcastle y se especuló con que había sentido alguna molestia, el jugador estaba bien. Se trató de una decisión técnica de Hansi que no ingresara al terreno de juego. Podía ser el último cambio, pero las molestias de Joan Garcia provocaron que el técnico alemán tuviera que tirar de Szczesny.

Negociar el pago de la compra

Rashford no marca desde el 31 de enero. Cierto que tuvo una pequeña lesión muscular que lo tuvo tres partidos en el dique seco. Su último tanto fue ante el Elche. Desde Inglaterra se apuntaba hace unos días que el Barça habría sondeado al United acerca de ampliar un año más la cesión y comprometerse a pagar los 30 millones estipulados de compra el verano de 2027. Para así tener más margen económico este verano para abordar fichajes importantes.

Un doblete de Rashford acabó con el sueño del Newcastle en su feuo / Valentí Enrich / SPO

Veremos qué le depara a Marcus estos próximos encuentros. El Rayo el próximo domingo podría ser una buena oportunidad para volver a disfrutar de protagonismo. Y mantenerlo enchufado para el 'rock'n roll' que viene tras el parón de selecciones. Que esté con chispa será vital.