La intrahistoria de la visita del 'clan Bicing' a Ferran Torres en el hospital

La celebración del título de LaLiga 2024/25 de la plantilla del FC Barcelona dio para mucho. Varios jugadores de la plantilla protagonizaron escenas que se volvieron virales. Algunas tan atípicas como ver a un futbolista de la primera plantilla como Casadó celebrar el título en Canaletes como uno más. "Me quedé con ganas de celebrar y fui con unos amigos. Me dije, ¿por qué no? Y como dijo Cubarsí había que bajar con la gente", apuntó.

Otra de las grandes imágenes fue ver a varios integrantes de la plantilla del Barça transitando la avenida Diagonal con bicicletas de Bicing, un servicio público de la ciudad de Barcelona.

En un principio se pensó que las cogieron para ir a saludar a su amigo y compañero, Ferran Torres, que no pudo estar con ellos porque estaba ingresado en el hospital convaleciente de una operación de apendicitis. Pero en el programa de SPORT TV, 'La posesión', los periodistas David Bernabeu y Marta Ramon han explicado que en realidad cogieron las bicis para volver del hospital y seguir con la fiesta tras visitar a Ferran.

Los integrantes eran Iñigo Martínez Dani Olmo, Eric Garcia y Pedri, que se acercaron en coche al hospital para ver a su amigo y aparcaron en el parking del recinto. "Iñigo es muy de ir en bici por Barcelona y es usuario de bicing", recordó la periodista de RAC1. "Se le ha visto muchas veces en bici por la parte alta de Barcelona, que es por donde vive. Él fue el instigador y el monitor de los otros integrantes del clan bicing".

"Dejaron los coches en el parking del hospital de Barcelona y, después de ver a su amigo Ferran Torres, cogieron la bici para irse de fiesta", ha apuntalado Bernabéu.

La fiesta fue larga en Luz de Gas y en Twenties Barcelona, dos emblemáticas discotecas de la Ciudad Condal, pero antes Dani Olmo, Eric García, Pedri e Iñigo Martínez se pasaron por el Hospital de Barcelona para saludar al 'Tiburón', tal y como explicó Gerard Romero en 'Jijantes' después de que uno de sus seguidores le hiciera llegar un vídeo en el que se podía ver a alguno de ellos en bicicleta.