La intrahistoria del 'viaje relámpago' de Leo Messi a Barcelona

Barcelona y el mundo del fútbol han despertado esta mañana con un auténtico bombazo en forma de imagen publicada por Leo Messi. El astro argentino, que no se caracteriza precisamente por ser una persona especialmente activa en redes sociales, ha desatado la locura compartiendo una fotografía tomada en el interior del Camp Nou. No solo la imagen tenía una enorme carga simbólica, sino también el texto que la acompañaba: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Las palabras, llenas de nostalgia, han encendido las redes y han hecho soñar a millones de aficionados culés que aún no se han acostumbrado a ver a su ídolo lejos de Barcelona. Sin previo aviso, pues el Barça no tenía constancia de su visita, Messi realizó un viaje relámpago a la ciudad que marcó su vida en un regreso tan inesperado como emocionante, con un único propósito: visitar el Camp Nou, el escenario de sus mayores gestas.

Según ha podido saber SPORT, el argentino aterrizó ayer en un vuelo privado procedente de Miami alrededor de las 14:30, acompañado de su círculo más cercano y de su compatriota Rodrigo de Paul. Ambos aprovecharon que este lunes están citados con la selección argentina en Alicante para adelantar un día su viaje y disfrutar de unas horas de desconexión en la Ciudad Condal.

Tras una jornada tranquila, Messi decidió alojarse, pese a tener residencia en Castelldefels, en un hotel muy cercano al Camp Nou junto a Pepe Costa, su inseparable acompañante durante tantos años en el Barça. Por la noche, el futbolista cenó con De Paul en un restaurante emblemático de la ciudad, conocido por su ambiente íntimo y siendo uno de los lugares de moda entre los jugadores que visitan Barcelona.

Más tarde, ambos se desplazaron hasta el Camp Nou. Allí, frente al tanatorio de Les Corts, Messi descendió del vehículo para contemplar las obras del estadio que fue su casa durante más de dos décadas. El argentino tuvo la oportunidad de pisar nuevamente el césped donde escribió algunas de las páginas más gloriosas en la historia del fútbol. Fue un momento cargado de emoción y simbolismo: la primera vez que Leo regresaba al Camp Nou desde su marcha, aquella que se produjo de forma tan abrupta y dolorosa en el verano de 2021.

Tras la visita, Messi y De Paul regresaron discretamente al hotel para descansar unas horas antes de tomar, esta misma mañana, un vuelo privado rumbo a Alicante, donde ya se han incorporado a la concentración de la selección argentina.

Un viaje exprés, fugaz pero lleno de sentimiento. Un regreso que, aunque breve, ha removido los recuerdos y el corazón de millones de aficionados azulgranas. Porque, al fin y al cabo, Messi siempre será parte del Camp Nou… y el Camp Nou siempre será parte de Messi.