La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: "Nos lo frenaron"

Thibaut Courtois, considerado hoy uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid, atraviesa un momento dulce de su carrera. Héroe del conjunto blanco en la final de la Champions League de 2022 contra el Liverpool, el guardameta belga ha consolidado su nombre entre los grandes de la portería mundial. Su carrera comenzó en el Genk belga, y desde entonces ha vivido una progresión meteórica que lo ha llevado a la élite del fútbol.

Pero durante el camino del portero de la pequeña ciudad de 'Bree', hay una historia muy curiosa, que podría haber cambiado completamente la carrera de Courtois. Y es que el portero, estuvo muy cerca de vestir la camiseta del FC Barcelona. El mismo verano en que el club azulgrana fichó a Marc-André ter Stegen para solucionar el agujero que había provocado la salida de Víctor Valdés, Javier Bordas, que en aquel entonces era Vicepresidente deportivo del Barça, tanteó la posibilidad de incorporar al portero belga, entonces en el Atlético de Madrid cedido por el Chelsea.

El tanteo del Barça: una oportunidad por 3 millones de euros

Todo empezó en el KRC Genk, durante la temporada 2010-2011. El nombre de 'Thibaut' ya empezaba a sonar con fuerza en los despachos de los grandes clubes europeos. El joven guardameta belga, apenas con 18 años, era titular indiscutible y una de las grandes promesas del fútbol belga. Su rendimiento llamó la atención de varios equipos, entre ellos el Chelsea, el Atlético de Madrid… y también el FC Barcelona.

El Barça llegó a valorar seriamente el fichaje de Courtois, con un precio que rondaba los 3 millones de euros. Los ojeadores del club catalán habían elaborado informes muy positivos sobre el joven portero, destacando su madurez, envergadura (1,99 m) y su capacidad para dominar el área pese a su juventud.

Sin embargo, el fichaje no prosperó. En ese momento, el club azulgrana confiaba plenamente en Víctor Valdés como titular y José Manuel Pinto como segundo portero. La política del club no pasaba por incorporar a un guardameta joven para formarlo, sino por mantener estabilidad en la portería con Valdés en plena madurez deportiva. Por tanto, el Barça decidió no invertir en Courtois, considerando que la operación, aunque asequible económicamente, no era prioritaria.

El Chelsea se adelanta

El Chelsea aprovechó esa indecisión y, en el verano de 2011, cerró el fichaje de Courtois por una cifra cercana a los 9 millones de euros (el precio había subido tras el título de liga del Genk). Inmediatamente después, el club inglés lo cedió al Atlético de Madrid, donde se consolidó como uno de los mejores porteros jóvenes del mundo y se convirtió en un enemigo recurrente del Barça en LaLiga.

Thibaut Courtois defendió los palos de la portería del Atlético de Madrid durante la temporada 2011-2014 / SPORT.es

Años más tarde, cuando Courtois ya brillaba en el Atlético, el nombre del belga volvió a sonar en el Camp Nou. Javier Bordas, exdirectivo culé, reconoció en una entrevista que propuso su fichaje al presidente Sandro Rosell, pero la operación no prosperó.

El Barça lo vuelve a intentar, como una opción más

“Se lo propuse a Sandro Rosell y me dijo: ‘Bueno, míralo a ver si puede ser…’. Luego, cuando lo llevó a la Secretaría Técnica, nos lo frenaron”, explicó Bordas en una entrevista en exclusiva a SPORT, recordando cómo la operación nunca llegó a concretarse. Según el exdirectivo, el interés era real: “En las oficinas del club azulgrana había buenos informes sobre Courtois. Conocía la liga y algunos directivos pensaron que sería una buena idea incorporarlo pese a que ya tenían ligado a Ter Stegen”, cuenta.

Por entonces, Andoni Zubizarreta ya había apostado por Marc-André ter Stegen, y finalmente el club contrató también a Claudio Bravo. Bordas también detalló cómo funcionaba el proceso de fichajes en aquella época: “Lo mío era un poco atípico. Yo propongo, pero luego entra la parte económica y la técnica. Al final, decidían si se podía hacer o no”.

Javier Bordas, en una entrevista para SPORT / VALENTI ENRICH

La decisión de priorizar a Ter Stegen se sustentaba en su fuerte personalidad, sus reflejos y su gran juego de pies, atributos que Zubizarreta valoraba como fundamentales para el presente y el futuro del Barça. En su lugar, Claudio Bravo se convirtió en el titular en LaLiga durante los primeros años tras la llegada del portero alemán.

Courtois cree que nunca estuvo cerca

Por la parte de Courtois, el belga siempre ha negado que existiera un acuerdo cerrado con el Barça cuando se le recordó la propuesta de Bordas. Quizá fuera así pero la realidad es que en algún momento hubo un interés muy real del club azulgrana por hacerse con los servicios del que hoy es un héroe para el madridismo.

Una historia muy curiosa, debido a que el destino de Courtois, si finalmente el Barça se hubiera decantado por el belga, habría cambiado completamente. Aunque quizá también la del FC Barcelona, porque ter Stegen le dio al conjunto azulgrana una Champions en 2015.