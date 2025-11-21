La intrahistoria de la petición del Barça a Lewy de que no marcara

El Barça atravesaba graves problemas económicos. Era el primer año de Robert Lewandowski en el FC Barcelona. El club azulgrana había realizado una inversión muy importante para pagar el traspaso al Bayern en una operación que incluía una serie de variables que, en caso de cumplirse, significaban más dinero para la entidad bávara.

El Barça llegaba a las dos últimas jornadas de Liga sin nada en juego. El Madrid ya era campeón y Robert tenía ya sentenciado el 'pichichi'. Según explica el libro 'Lewandowski. El verdadero', gente importante del club barcelonista pidió al delantero polaco que no anotara más goles para así no pagar 2,5 millones de euros pactados con el Bayern en caso de marcar más de 25 tantos.

EL AUTOR EXPLICA LOS ENTRESIJOS

En SPORT charlamos con el autor de la biografía del polaco, Sebastian Staszewski, que nos habla sobre ese 'affaire'. La intrahistoria de cómo se produjo.

"Es una historia impactante, entiendo que haya generado tanta sorpresa. Este tipo de cosas no pasan en el fútbol cada día. Lo confirmé con tres fuentes. No puedo decirte quién estaba en esa oficina cuando le pidieron a Lewy que no marcara más goles. Pero sí que Laporta no estaba. Sí que había gente importante. Es chocante y lo fue para Robert, nunca había tenido este tipo de petición. Es un goleador y todos le piden que marque, no que no lo haga", explica el periodista polaco.

Sebastian Staszewski, autor del libro 'Lewandowski. El verdadero' / SPORT

No obstante, Staszewski puede llegar a entender los motivos del Barça: "Robert ya estaba en el TOP del pichichi, el campeonato estaba decidido. Entonces puedo entender que si el Barça estaba en una situación tan complicada se lo pidiera. No me creo que Robert se lo llevara a serio. Si no marcó en esos dos partidos no fue por eso, sino porque no pudo. Hay que decir que dos años después Robert marcó 27 goles y el Barça tuvo que pagar el bonus. Pero solo una vez, no dos".

ESTE DOMINGO, LA ENTREVISTA ÍNTEGRA

Es una de las historias desconocidas del atacante que desvela el autor en su biografía. Ha hablado con más de 250 personajes de todas sus etapas (entrenadores, compañeros, familiares, amigos...) para confeccionar la novela y este domingo podrás disfrutar en SPORT de nuestra entrevista íntegra con él con más curiosidades.