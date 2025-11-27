La intrahistoria de la lesión de Fermín

Tal y como hemos apuntado en SPORT y ha confirmado el club, Fermín López no se ha entrenado este jueves con el equipo y será baja en el partido de este sábado ante el Alavés.

El Barça ha explicado los problemas físicos del futbolista con un comunicado: "el jugador del primer equipo Fermín López tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas".

A pesar de darle categoría de lesión de manera oficial, en el club destacan que se trata sobre todo de una medida de precaución que se pueden permitir tras recuperar a algunos mediocampistas como De Jong o Pedri.

Es más, Fermín jugó el encuentro ante el Chelsea con estas molestias porque el contratiempo ya venía del partido ante el Athletic.

Concretamente de la durísima entrada de Sancet, una jugada en la que el mediocampista del Athletic cazó a Fermín y este se quedó un buen rato tumbado en el suelo con muestras de dolor. Sancet fue expulsado por la acción.

Lo que se puede perder

El club opta ahora por dar dos semanas de descanso a Fermín para que pueda acabar con cualquier molestia, pero si el equipo tuviera un partido a cara o cruz esta semana es probable que hubiera participado.

No es el caso y además Flick cuenta con un sustituto de garantías como Olmo y otras opciones como Raphinha o Dro para la mediapunta, una circunstancia que facilita mucho el descanso de Fermín.

El mediapunta podría perderse los partidos ante Alavés (sábado), Atlético (2-12), Betis (6-12) y Eintracht (9-12). Fermín ya debería estar a punto para el Barça-Osasuna en el Camp Nou del 13 de diciembre.