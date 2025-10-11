La intrahistoria de la lesión de Dani Olmo

Dani Olmo recibió una dura entrada a los cinco minutos del partido en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla que le impactó en el gemelo de la pierna derecha.

Al acabar el partido tenía molestias y dolor, algo que es muy habitual en el fútbol profesional. Ningún jugador acaba un partido sin molestias. Olmo no le dio más importancia. Se marchó a la selección española confiando que remitiera el dolor.

No fue así y los primeros días de la concentración aunque disminuía el dolor este no desapareció. El viernes decidió probarse porque tenía mejores sensaciones; apenas duró unos minutos y notó que la cosa no iba bien. Se marchó con Claudio, responsable médico, para que observara la zona golpeada. Esta tenía un fuerte hematoma porque la rotura proviene de un golpe, lo cual genera una herida más fuerte.

Inmediatamente se decidió abandonar la selección y recuperarse para tratar de volver lo antes posible. Este lunes le practicarán más pruebas, pero el jugador está descartado para el clásico. Serán de dos a tres semanas largas de baja, pues aunque es una microrotura, es una zona complicada.

Olmo asume que no estará ante el Real Madrid y confía en revertir esta mala racha inicial de la temporada. El origen, una dura entrada de la defensa del Sevilla, algo contra lo que nadie tiene antídoto.