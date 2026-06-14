La intrahistoria del fichaje frustrado de Bernardo Silva

Bernardo Silva y el Barça estuvieron más cerca que nunca este verano. Hubo contactos, conversaciones constantes y hasta un principio de acuerdo económico. Sin embargo, la operación nunca llegó a convertirse en una prioridad estratégica para el club blaugrana y esa diferencia de sensibilidades acabó siendo determinante para que el portugués terminara alejándose definitivamente del Camp Nou.

Bernardo Silva, en rueda de prensa / Europa Press

La realidad es que en el Barça siempre se valoró a Bernardo Silva como una gran oportunidad de mercado. Un futbolista contrastado, con experiencia al máximo nivel y con el atractivo añadido de que llevaba años mostrando su predisposición a vestir de blaugrana. Pero una cosa era considerarlo una operación interesante y otra muy distinta convertirlo en un objetivo irrenunciable. Ahí estuvo la diferencia.

Diferencias con Anthony Gordon

Mientras el club actuó con una rapidez y una contundencia total en operaciones consideradas prioritarias, como sucedió con Anthony Gordon tras la inversión de 70 millones de euros abonada al Newcastle, el caso de Bernardo nunca alcanzó ese nivel de convicción interna. El Barça fue a por él, sí, pero sin la sensación de que se tratara de una incorporación imprescindible para el proyecto.

El deseo de Bernardo de jugar en el Barça

La voluntad del futbolista nunca fue un problema. Todo lo contrario. Bernardo Silva llevaba años viendo con buenos ojos la posibilidad de aterrizar en Barcelona y así se lo transmitió en repetidas ocasiones a su representante, Jorge Mendes. La excelente relación del agente portugués con el presidente Joan Laporta y Deco facilitó que las conversaciones fueran fluidas durante todo el proceso. El director deportivo fue quien mantuvo un contacto más continuo para explorar la viabilidad de la operación.

Flick, Deco y Bojan quieren reforzar la portería de la próxima temporada / Alejandro Garcia / EFE

Las negociaciones llegaron hasta el punto de perfilar un preacuerdo contractual de dos temporadas más una opcional, dentro de los parámetros económicos que el Barça podía asumir. Las cifras estaban claramente por debajo de lo que percibía en el Manchester City y también lejos de otras propuestas que recibió durante el verano. Aun así, el dinero no era el principal obstáculo porque Bernardo Silva estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para cumplir el deseo de jugar en el Barça. Lo que realmente quería saber era cuál iba a ser su papel dentro del proyecto deportivo.

El mensaje de Deco fue claro

Y fue precisamente ahí donde apareció la principal barrera. Las conversaciones entre Mendes y Deco fueron especialmente sinceras. El director deportivo blaugrana trasladó al entorno del futbolista una idea muy clara: nadie podía garantizarle la titularidad. Ni el club ni mucho menos Hansi Flick.

Bernardo Silva sujeta a Valverde / EP

El técnico alemán considera a Bernardo un futbolista de enorme nivel y perfectamente válido para reforzar la plantilla, pero no lo contempla como una pieza imprescindible dentro de sus planes. Flick tiene una idea muy definida sobre cómo quiere que evolucione el equipo y entiende que cualquier jugador debe ganarse su sitio independientemente de su nombre o trayectoria.

El mensaje que recibió el portugués fue transparente: el Barça le quería, pero tendría que competir por el puesto desde el primer día. Una postura que el club mantuvo en todo momento, con toda la estructura deportiva alineada, y que contrastaba con el papel protagonista que otras entidades estaban dispuestas a ofrecerle.

"Iré al equipo que más me quiera"

Entre un salario inferior al que percibía hasta ahora y unas perspectivas deportivas que no terminaban de convencerle, Bernardo empezó a replantearse seriamente su futuro. El momento clave llegó durante un amistoso de preparación de la selección portuguesa disputado en Lisboa frente a Chile.

Consciente del interés mediático que generaba su situación y sabiendo que el enviado especial de SPORT iba a preguntarle por el asunto, el centrocampista decidió comparecer en zona mixta. Una decisión poco habitual, ya que solo dos futbolistas atendieron a los medios aquel día: Sergio Conceiçao y el propio Bernardo Silva. Allí lanzó un mensaje que muchos interpretaron como un aviso directo al Barça. Un no en diferido: "Iré al equipo que más me quiera".

Joan Laporta mira al cielo en la toma de posesión del año 2021 / Javi Ferrándiz

La frase reflejaba exactamente el punto en el que se encontraba la negociación. Bernardo quería sentirse importante, valorado y protagonista en el siguiente paso de su carrera. A sus 31 años entiende que todavía puede liderar un proyecto ambicioso y buscaba garantías deportivas que en Barcelona no terminaba de encontrar.

El Atlético apretó y apareció Mourinho

Fuentes próximas a la selección portuguesa explicaron entonces que el Atlético de Madrid había realizado una ofensiva muy fuerte para intentar convencer al jugador. Sin embargo, el escenario cambió cuando apareció José Mourinho. La relación entre el técnico portugués y Jorge Mendes es excelente desde hace años y su irrupción modificó por completo el tablero.

José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid / Mike Egerton/PA Wire/dpa / Europa Press

Mientras tanto, en el Barça seguían manteniendo la misma postura: interés real, pero sin llegar a volverse locos por la operación. La situación económica obligaba a priorizar recursos. El club manejaba otras necesidades dentro de la plantilla, especialmente en lo que al delantero centro se refiere. Además, la dirección deportiva tenía claro que no podía comprometer una parte importante de su margen salarial en un jugador que no estaba considerado como un fichaje estratégico.

Un interés real, pero no definitivo

El Barça sí quiso a Bernardo Silva. Lo consideró una gran oportunidad de mercado y trabajó para intentar incorporarlo. Mendes recibió explicaciones constantes y transparentes sobre las condiciones de la propuesta azulgrana. Pero el club nunca activó todos los resortes posibles para convertir su fichaje en una cuestión prioritaria. Bernardo, por su parte, estaba dispuesto a aceptar un esfuerzo económico considerable para vestir la camiseta azulgrana. Sin embargo, necesitaba algo más: la sensación de que iba a ser una pieza central del proyecto. Y esa garantía nunca llegó.

José Mourinho y Jorge Mendes. / THINKING FOOTBALL

Por eso, después de años de rumores, acercamientos y negociaciones, el sueño compartido entre Bernardo Silva y el Barça terminó apagándose. No porque faltara interés, sino porque ninguna de las dos partes encontró el punto exacto en el que las necesidades del jugador y las prioridades del club coincidieran plenamente.