La intrahistoria del fichaje de Bisiwu por el Barça

Han sido meses de picar piedra. Viajes, llamadas. Y la insistencia del Barça ha surtido efecto. El acuerdo entre el club azulgrana y el Brujas por el traspaso de Jesse Bisiwu es un hecho. El extremo belga se incorporará los próximos días a la disciplina barcelonista. Lo hara por un montante inferior a los 10 millones de euros, al contrario de algunas informaciones que han salido estos días.

Jesse Bisiwu, uno de los objetos de deseo del Barça / Brujas

La de Bisiwu no es una contratación fruto de un arrebato o que se haya decidido recientemente. Desde 2025 que la entidad catalana tiene al chico en su radar. El equipo de Deco tenía claro que no sería una operación sencilla. Y, de hecho, se ha cocido a fuego muy lento. Ha habido momentos en los que parecía todo enquistado por el enrocamiento del club belga. Hasta que la delegación azulgrana pudo avanzar. En SPORT explicamos un poco cómo ha sido la evolución hasta el 'here we go' final y a la espera de que sea haga oficial 100%.

Detectado desde 2025

El departamento de 'scouting' del FC Barcelona detectó el talento del extremo de origen ghanés, como decíamos, ya a mediados de 2025. De hecho, Joao Amaral, que entró oficialmente al club para liderar este apartado en agosto del año pasado, lo tenía ya visualizado y marcado en rojo. Lógicamente, Deco y el equipo eran conscientes de que terminaba (termina) contrato en 2027 y que la oportunidad era ahora.

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas / Brujas

El 'feedback' con el entorno del futbolista fue positivo desde el primer momento. El Brujas hace muchos meses que apretaba para renovar al atacante, considerado como una de las grandes perlas que se cuecen en la entidad flamenca. De hecho, es un club que se ha especializado los últimos años en ser un hervidero de jóvenes perlas de todo el mundo en una política que incluye apostar por promocionarlos a edades tempranas.

Varios viajes y la propuesta en la Youth League

En noviembre-diciembre de 2025 Deco y Joao Amaral viajaron ya a tierras neerlandesas y a Bélgica para reunirse con el entorno del futbolista. Se aprovechó en aquel viaje para cerrar a Juwensley Onstein, central neerlandés del Genk que firmó en enero. Y hubo ya contactos serios con Jesse. De hecho, el acuerdo por las condiciones del jugador hace tiempo que existe. A las puertas de Bisiwu han picado muchos clubes TOP europeos. Pero la prioridad siempre ha quedado clara.

Los contactos se mantuvieron durante el primer trimestre de 2026, si bien la primera oferta formal al Brujas no llegó hasta la final de la Youth League. En SPORT desvelamos que Joao Amaral había viajado hasta Nyon (esto fue a mediados de abril) y que se había reunido con el por aquel entonces director deportivo del club belga, Dévy Rigaux (actualmente ejerciendo este cargo en el Feyenoord).

Joao Amaral Pereira / Instagram

Llegó la primera propuesta formal del Barça por Bisiwu al Brujas. Una oferta que fue rechazada por el Brujas, que se cerró en banda alegando que seguía con la intención de renovar al futbolista. Pasaron las semanas y la entidad flamenca seguía enrocada, lo que hizo que cundiera un poco el pesimismo en can Barça y se exploraran otras opciones.

Porcentaje de futura venta

Pero el Brujas finalmente cedió, viendo que corría el riesgo severo de que Bisiwu empezara en enero a negociar para salir gratis. La presión surtió efecto y el acuerdo se ha alcanzado estos últimos días entre clubes. Cifra inferior a 10 'kilos' y que incluirá un porcentaje de futura venta que desde Bélgica apuntan que rondará el 30%.

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Jesse, que este pasado curso ha jugado muy poco por problemas físicos y, sobre todo, por no aceptar la renovación con el Brujas, es un extremo espigado, potente y en el que hay puestas muchas esperanzas. De raíces ghanesas, la idea es que esté a caballo entre filial y primer equipo. Que se foguee y acumule minutos con Belletti, pero que vaya entrando en dinámica de Flick. Y que se ponga en manos de Julio Tous en ese 'grupo de élite' que liderará el expreparador físico del primer equipo con jóvenes promesas señaladas en el Barça.