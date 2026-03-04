La intrahistoria de la conversación Flick-Pedri: nervios en el banquillo, una inoportuna sobrecarga y el beso final

"Lo dimos todo (y más) y nos quedamos muy muy cerca", lamentó Pedri en su mensaje a la afición del FC Barcelona horas después del intento de remontada frustrado contra el Atlético de Madrid. El centrocampista canario hizo un trabajo titánico para ayudar a su equipo a lograr el billete para la final de la Copa del Rey, pero no pudo ser. El conjunto blaugrana se quedó con la miel en los labios. El sueño del triplete se esfumó y el de Tegueste ya piensa en lo que viene. "Ahora toca recuperar energías. Quedan dos objetivos muy importantes por delante y estoy convencido de que con nuestro esfuerzo y con el apoyo de nuestra gente, que anoche estuvo increíble, vamos a vivir grandes noches", escribió el tinerfeño en las redes sociales.

Ante el Atlético de Madrid, Pedri fue titular por primera vez desde que había recibido el alta médica de la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió a mediados de enero en la visita al Slavia de Praga y lo apartó un mes de los terrenos de juego. Tras reaparecer frente al Levante (24') y protagonizar una exhibición en la última media hora del triunfo en casa contra el Villarreal (31'), este martes salió de inicio. No había pactado un número de minutos concreto con Flick para la vuelta de la Copa, pero sí que ambos convinieron en la previa del choque que no entraría dentro de los planes más conservadores que disputara todo el encuentro.

En el minuto 71' del duelo, sin embargo, se produjo un episodio que obligó a Hansi a mover ficha con Pedri. El técnico alemán había gastado dos ventanas de cambios, una en la primera mitad para relevar al lesionado Koundé, y otra para dar entrada a Marcus Rashford y Dani Olmo y refrescar al equipo pasada la media hora de juego, cuando Alejandro Balde sufrió problemas físicos. El técnico teutón podía realizar dos sustituciones, pero en una sola interrupción. Es por ello que, mientras Ronald Araujo entraba por el lateral izquierdo, el míster habló con el canario para decirle que estaba obligado a reemplazarle en ese momento.

Para sorpresa de Flick, sin embargo, Pedri levantó el pulgar para indicarle que se veía en condiciones de finalizar el partido. El cuerpo técnico y el equipo médico del Barça tienen identificado al tinerfeño como uno de los futbolistas de la plantilla que mejor conoce su cuerpo, por lo que es uno de esos jugadores a los que se puede escuchar cuando asegura que se siente bien. Hansi lo sabe tuvo la mano izquierda necesaria para escuchar a sus sensaciones del de Tegueste, aunque a partir de entonces pareció sufrir más por no perderle de cara a las próximas semanas que por la propia remontada en sí.

Todo por el equipo

Y más cuando Pedri se pasó los últimos minutos estirando constantemente para combatir una sobrecarga en los gemelos. Las molestias no tenían nada que ver con la reciente lesión superada, simplemente eran derivadas del enorme esfuerzo realizado por el bien del grupo en busca de la ansiada clasificación para las finales de la Copa del Rey tras unas semanas de inactividad. El centrocampista se vació completamente. Y aun así no dejó de hacer su magia hasta el 96' e incluso salvar prodigiosamente un ataque muy prometedor de Sorloth.

Cuando De Burgos Bengoetxea señaló el final del compromiso, Pedri se dejó caer al terreno de juego. Rápidamente, Flick saltó al césped para animarle tras la derrota y darle un cariñoso beso en la cabeza. "Estoy contento de que no le haya pasado nada. Es muy importante para nosotros. Lo necesitamos en el campo, por eso le he preguntado si quería que lo cambiara. Ha sido una decisión arriesgada, pero no le ha pasado nada. Solo una pequeña sobrecarga", declaró aliviado el entrenador blaugrana en rueda de prensa.

'Mimos' para San Mamés

Como el propio futbolista reflejó en su mensaje a la afición, el Barça no puede perder el tiempo en lamentar la eliminación en la Copa ni lamerse las heridas. El 'KO' dolió, especialmente después del increíble sacrificio del vestuario para levantar el 4-0 de la ida, pero toca pensar en la Liga y en la Champions. Este sábado, los culés visitarán el siempre exigente San Mamés. Lo harán conociendo el resultado del Celta-Madrid del día anterior, por lo que ya sabrán si tienen que ganar para mantener la ventaja de cuatro puntos respecto a los blancos o tienen la oportunidad de aumentarla.

Tras el riesgo contra el Atlético de Madrid, tanto con Pedri como con el resto de futbolistas que acabaron fundidos (Marc Bernal, Raphinha o Lamine Yamal) Flick actuará con máxima prudencia en los próximos días. La prioridad es que se recuperen al 100%. No se forzará a nadie en un momento de la temporada en el que cada tres días hay un partido importante. La eliminatoria de Champions frente al Newcastle está a la vuelta de la esquina y cualquier nueva lesión puede suponer un contratiempo considerable.