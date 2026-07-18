La intrahistoria del calendario solidario de SPORT con la histórica foto de Lamine Yamal y Messi

Mucho antes de convertirse en la fotografía más famosa del fútbol moderno, la imagen de un joven Leo Messi sosteniendo en brazos a un bebé llamado Lamine Yamal nació con un objetivo muy distinto: ayudar a los niños más vulnerables.

No hubo estrategia de marketing, ni una campaña diseñada para hacerse viral, ni nadie podía imaginar que aquella instantánea acabaría dando la vuelta al mundo casi dos décadas después. Todo comenzó gracias al calendario solidario que SPORT impulsó junto a la Fundació FC Barcelona y UNICEF para la temporada 2008.

El proyecto vio la luz en diciembre de 2007 con una finalidad exclusivamente benéfica. El calendario, que se vendía por 4,50 euros, destinaba íntegramente su recaudación a UNICEF para financiar programas dirigidos a la infancia más vulnerable. El objetivo era sensibilizar a la sociedad sobre el papel que podía desempeñar el deporte en la protección de los niños y niñas con dificultades de acceso a la educación, la sanidad, la nutrición, el agua potable, el ocio o la igualdad de oportunidades.

El FC Barcelona se implicó desde el primer momento y puso a disposición del proyecto a buena parte de la plantilla de Frank Rijkaard. Ronaldinho, Thierry Henry, Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Samuel Eto'o, Víctor Valdés, Deco, Bojan Krkic, Giovani dos Santos, Rafa Márquez, Touré Yaya, Eric Abidal, Lilian Thuram, Sylvinho o Leo Messi participaron de forma desinteresada en una sesión fotográfica organizada por SPORT.

Cada futbolista posó junto a niños seleccionados directamente por UNICEF, representantes de distintos colectivos vulnerables. No hubo ningún casting ni elección por parte de los jugadores. Simplemente, la organización escogió a los pequeños que formarían parte de cada fotografía. Entre ellos apareció un niño de apenas unos meses llamado Lamine Yamal.

Aquella imagen correspondía al mes de enero del calendario. Messi, que entonces tenía solo 20 años y empezaba a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial, posó junto Lamine y su madre. La sesión fue realizada por el fotógrafo de SPORT Joan Monfort, especialista en este tipo de retratos, dentro de una jornada que en aquel momento nadie consideró diferente de tantas otras acciones solidarias organizadas por el club.

El calendario incluía doce fotografías que simbolizaban diferentes ámbitos de actuación de UNICEF. Ronaldinho representaba el deporte; Eto'o, la nutrición; Xavi e Iniesta, el ocio; Víctor Valdés, la educación; Abidal y Touré Yaya, el acceso al agua potable; Henry, la atención médica; Bojan y Giovani, la igualdad de género; Puyol y Oleguer, el trabajo con las comunidades locales, entre otros.

Durante años, aquella imagen permaneció prácticamente olvidada en los archivos de SPORT. Fue el padre de Lamine Yamal quien, cuando su hijo comenzaba a destacar en La Masia, recuperó el archivo y lo compartió públicamente. Desde entonces se convirtió en una de las instantáneas más icónicas del deporte mundial.

La historia de aquella fotografía demuestra que, a veces, las imágenes más valiosas no nacen buscando hacer historia. Nacen intentando ayudar. Diecinueve años después, aquel calendario solidario sigue cumpliendo su propósito, aunque de una forma que nadie pudo imaginar: recordar que una de las fotografías más famosas del fútbol nació gracias a un proyecto benéfico impulsado por SPORT, el FC Barcelona y UNICEF.