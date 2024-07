La intrahistoria de un anuncio de película

Lo bueno se hace esperar. Y el vídeo promocional de la camiseta más esperada del FC Barcelona en mucho tiempo fue el más especial y el más aplaudido por la afición culé. Un anuncio de película que lo tiene todo: protagonistas perfectamente elegidos y elementos y referencias al legado, la trayectoria y las raíces del club, reforzando dos de los pilares que lo definen: el estilo de juego y la catalanidad.

El vídeo contiene un cóctel de imágenes históricas del Barça, desde Guardiola a la Primera Copa de Europa con el gol de Koeman, pasando por Luis Enrique o la primera Champions del femenino. Y muchas referencias y pequeños detalles.

La relación entre el Barça y Brasil; el balón con estilo clásico de Ronaldinho y Aitana; la doble croqueta de Iniesta; la manita de Piqué y el gol de Puyol en los clásicos imborrables; el abrazo de Messi, Suárez y Neymar; los dibujantes Pedri y Fermín, inspirados por la referente Pilarín Bayés; Cubarsí como profesor de la gastronomía cayalana, que enseña a hacer un buen pa amb tomàquet a Araujo y Lewandowski; la reverencia histórica de Alexia; el gol de Cruyff que lo bautizó como el neerlandés volador; y una llamada entre Balde, Pau Gasol y Stoichkov.

Una pieza audiovisual de un minuto y cincuenta segundos producida por el club, con los servicios contratados, eso sí, de una productora de vídeo externa para realizar su ejecución, que empezó en mayo y se grabó en cuatro jornadas y en diferentes espacios, antes de que los y las futbolistas empezasen sus vacaciones. La idea creativa, también, del área Barça Identity.

Los protagonistas fueron elegidos a consciencia. Los jugadores y jugadoras actuales que han participado en la grabación del vídeo "representan el presente y el futuro del club y su esencia". Futbolistas como Lamine Yamal, Gavi, Balde, Cubarsí, Alexia, Aitana, Pedri, Fermín, Araujo, Lewandowski, Raphinha, Mapi León, Vicky López, Rolfö, Engen...

El Barça presenta la nueva equipación del equipo para la temporada 24/25 / FCB

Los legends conforman un elemento importante de la campaña en el 125º aniversario del club. Ronaldinho fue escogido por su enorme impacto mundial; Puyol e Iniesta por todo lo que representaron en la etapa más dorada del fútbol masculino del club. "Con un vídeo de menos de dos minutos no podemos poner a todos los jugadores que han formado parte de la historia de la entidad, si no saldrían muchos más", cuentan desde el club. Y luego, la videollamada de Balde con Stoichkov y Pau Gasol. El primero, porque representa otra época en el club. Y el segundo, porque el equipo encargado de esta campaña quiso representar, con el ex jugador de baloncesto, la polideportividad del club, aunque las equipaciones de las secciones se lanzarán más adelante.

Con esta campaña, el club quiere transmitir su esencia a todo el mundo -referencias locales, nacionales y globales-, en un lanzamiento adaptado a los mercados internacionales y a sus necesidades según las plataformas digitales predominantes. Una camiseta que representa el buen fútbol, el barcelonismo y el catalanismo, la identidad del Barça