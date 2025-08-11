Intocables y 'castings abiertos' para Flick

Se acabaron las pruebas. Ahora sí que llega la hora de la verdad después de un mes de preparación. El Barça de Hansi Flick afronta el inicio del curso oficial, que arranca el próximo sábado 16 de agosto en Palma de Mallorca y en un horario (19:30) que augura un clima de mucho bochorno en la capital balear. Tras un Trofeo Joan Gamper que el Barça pasó con muy buena nota, el técnico germano perfila ya cuál será la primera alineación que pondrá en liza.

Cuatro partidos amistosos (tres en la gira asiática y la presentación en el estadi Johan Cruyff frente al Como) que han servido al de Heidelberg a resolver algunas dudas, a dejar claro quiénes son sus piezas insustituibles e innegociables, a acumular algún disgusto (léase la salida de Iñigo) y a mantener la incógnita en alguna demarcación. Hay una competencia feroz en el cuadro azulgrana, sobre todo en la medular, donde tranquilamente el germano puede poner a dos tridentes titularísimos y de plenas garantías.

'MENSAJES' EN EL GAMPER

El duelo ante el equipo dirigido por Cesc Fàbregas nos dejó algunos mensajes que parecen, más o menos, inequívocos. Teniendo en cuenta que había margen de sobras para recuperarse tras el choque pensando en el debut liguero, Flick apostó por Frenkie de Jong, Fermín y Pedri en la sala de máquinas. En esta ecuación hay que tener en cuenta que Dani Olmo arrastraba una sobrecarga y no pudo disponer de minutos. Quizás, con todos al 100% hubiera entrado por delante del onubense. Sin poder dar nada por sentado porque el andaluz estuvo excelso el curso pasado y tendrá mucho que decir en este venidero. Olmo sabe que no se puede dormir.

Fermín elegido jugador estrella del Trofeu Joan Gamper / Dani BARBEITO / Sport

De Jong y Pedri tienen el sitio garantizado. Entrarían dentro del saco de 'intocables'. La otra plaza (más aún con las molestias de Olmo) parece, por ahora, para Fermín. Gavi y Casadó entraron en el 68'. Fue significativo que no lo hicieran al descanso, señal de que el alemán quería que se rodasen los titulares bastantes minutos juntos.

LA DUDA EN LA PUNTA DE LANZA

Arriba, sin Lewandowski (veremos si llega a Mallorca) y con Ferran entre algodones la última semana, Flick apostó por Rashford titular. En las alas no hay ningún tipo de debate, Lamine y Raphinha son intocables. En la punta de lanza, si no llega Lewy, si tenemos terna abierta. Sobre todo si el de Foios no llega al 100%. Rashford dejó detalles interesantes, estuvo dinámico, dio un pase de gol. Y oposita seriamente a salir de inicio, si bien seguimos poniendo algo por delante al valenciano.

CUBARSÍ IMPERIAL

Más intocables. Cubarsí. Estuvo finísimo en el central zurdo haciendo de Iñigo y fue el jugador de campo que más minutos acumuló (89'). Con apenas 18 años y sin la figura del vasco, a punta a ganar aún más galones. Balde por la izquierda es otro intocable. Flick sorprendió colocando a Eric por delante de Koundé por la derecha. En principio, el galo va por delante en la lista de prioridades, pero Eric acabó muy bien el curso pasado y no se resignará a ser el segundo de a bordo.

Joan Garcia ante el Como en el Trofeu Joan Gamper / Dani BARBEITO / Sport

Joan Garcia jugó los 90' para seguir acumulando minutaje y rodaje. Nadie pone en duda su estatus. Primera portería a cero y su mejor actuación por ahora bajo palos. Otra de las grandes dudas, quién acompañará a 'Cuba'. Araujo, capitán, jugó casi 80' y eso puede ser significativo de que está un paso por delante de Christensen. Pero ojo porque el danés ha estado bien en pretemporada y la terna está más que abierta.

Otros mensajes que nos dejó Flick en el torneo. Toni y Dro están en sus pensamientos. Héctor Fort sigue sin contar pese a la salida de Iñigo y debe buscarse una salida. Gerard Martín sigue siendo una opción para el central si las circunstancias lo piden. Bardghji se mantendrá, pero aún debe seguir creciendo y no lo tendrá fácil para acumular minutos.