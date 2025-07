Intocable Araujo: una charla con Flick, la cláusula y lo de Tah

Pese a que el suyo ha sido uno de los nombres que más han sonado como gran venta del verano, Hansi Flick se encargó ayer en rueda de prensa de zanjar de golpe y plumazo cualquier rumor. Ronald Araujo seguirá en el Barça y es un activo muy importante y valioso para el técnico de Heidelberg.

Cabe recordar que el central charrúa incluyó en su renovación el pasado mes de enero una cláusula rebajada para los primeros 15 días del mercado veraniego. Es decir, que su precio se volvía más que asequible (65 millones de euros) del 1 al 15 de julio. Ofertas y ‘tentaciones’ no le faltaron el uruguayo. Pero decidió hacer caso omiso. Sobre todo por el ‘feedback’ que le llegaba tanto de Flick como del área deportiva del club azulgrana.

LA SORPRESA DE FLICK

Como decíamos, Hansi fue muy contundente en la comparecencia ante los medios que hizo en el hotel de concentración del Barça en Seúl previa al duelo de esta tarde ante el FC Seoul. “¿Araujo? ¿Por qué debería salir? Hay muchos rumores sobre muchos nombres, también de Araujo, pero no tengo ninguna noticia”, empezó respondiendo sobre el zaguero. “Tengo un gran equipo, con mucha calidad. Todas las posiciones las tenemos dobladas, en algunas demarcaciones tenemos incluso tres jugadores. No es fácil de gestionar, claro, pero estoy contento”, extrapoló en un análisis general de la plantilla.

LA NO LLEGADA DE TAH

Uno de los ‘detonantes’ por los que Hansi dio prioridad a mantener en la plantilla a Ronald fue la no llegada de Jonathan Tah. El central, que terminaba contrato en el Bayer Leverkusen, finalmente se marchó al Bayern con la carta de libertad pese al interés que había mostrado el Barça durante tantos meses. Con acercamientos y el OK del futbolista a recalar de azulgrana. Pero el club bávaro, como sucedió después con Luis Díaz, puso más pasta sobre la mesa. Y Jonathan Tah se escapó.

Ronald Araujo durante el entreno en el Goyang Stadium / Valentí ENRICH / Sport

De ahí que la continuidad de Araujo pasara a ser prioritaria para Flick. El charrúa representa un perfil totalmente distinto al que le ofrecen Iñigo Martínez y Pau Cubarsí. Más físico, de potencia, de corrección a la espalda. Y para el técnico teutón es esencial disponer de opciones distintas para el eje de la zaga en función del tipo de rival o de situaciones específicas de partido. De ahí que Ronald se volviera intocable. Tanto para Flick como para Deco y el área deportiva.

Y de ahí la defensa a ultranza del entrenador germano en público. Y que el director deportivo azulgrana también haya defendido a capa y espada a Araujo en las varias entrevistas que ha ofrecido las últimas semanas. Cierto que el uruguayo debe pulir cosas y minimizar errores (fue uno de los señalados en aquella vuelta fatídica en Milan en la Champions).

OVERBOOKING

Siguiendo con las frases de Hansi Flick en su comparecencia ante los medios, el germano tocó otros asuntos y nombres propios. Hizo referencia, por ejemplo, al ‘overbooking’ en algunas posiciones: “Todas las posiciones las tenemos dobladas, en algunas posiciones tenemos incluso tres jugadores, no es fácil de gestionar, claro, pero estoy contento”. Sobre uno de los nombres propios de la pretemporada como Dro, el técnico teutón comentó que “ya entrenó con nosotros al final de la pasada temporada y por eso está aquí. Es un gran talento y otra vez La Masia hizo un trabajo fantástico. No solo por el gol, sino también por cómo se relaciona con el balón. Tiene que mejorar, claro, en el centro del campo tenemos mucha calidad y no es fácil jugar ahí, no solo para él, también para el resto”.

He seguido muchos años la carrera de Rashford, desde que se inició con el United

Acerca del aterrizaje de Rashford, Hansi comentó que “Marcus es un gran jugador, le he seguido durante muchos años, desde que inició su carrera en el United. Tiene mucha calidad y esperamos que pueda mostrarla esta temporada en el equipo”.

“Será una temporada dura, pero la afrontamos de forma positiva, hemos mejorar la calidad del equipo, es lo que pensamos, pero será una temporada larga. Nos miramos a nosotros mismos y queremos ganar títulos, lo mismo que la pasada temporada, el mismo objetivo. Vamos a intentar ganar como siempre todos los partidos”, sentenció, finalmente, acerca de los objetivos de la próxima temporada. El listón está altísimo para el cuadro azulgrana, que buscará la perfección absoluta. En eso anda, seguro, obsesionado Hansi.