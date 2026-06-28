La intervención de Mendes, clave para desbloquear el fichaje de Salinas por el Barça

El FC Barcelona tiene prisa. Las próximas horas se presentan decisivas para desbloquear la negociación del fichaje de Jorge Salinas, que permanece encallada por una cuestión económica que puede cambiar radicalmente a partir del próximo 1 de julio.

El principal punto de conflicto sigue siendo la interpretación de la cláusula de rescisión del futbolista. Mientras el Racing de Santander considera que, tras lograr el ascenso a Primera División, el importe ya debe situarse en 16 millones de euros, el Barça y el entorno del jugador defienden que esa subida no debería aplicarse hasta que la temporada quede oficialmente cerrada el 30 de junio, momento hasta que la libertad del jugador de valora en 8 millones de euros.

En este escenario, todas las miradas apuntan ahora a Jorge Mendes, agente del jugador. El representante portugués, que mantiene una excelente relación con el Barça, se ha convertido en una figura clave para intentar acercar posturas y encontrar una solución antes de que el calendario juegue definitivamente en contra de la entidad blaugrana. El superagente luso tiene poco más de dos días para que las partes lleguen a un acuerdo.

La sensación en los despachos del Camp Nou es que existe margen para alcanzar una solución que satisfaga a todas las partes. El Barça considera que una cifra cercana a los 8 millones de euros, la cláusula del jugador en Segunda, es la vigente para el futbolista que acaba de lograr el ascenso y que todavía debe consolidarse en la élite. Para suavizar la postura del Racing, enrocado en los 16M, una de las fórmulas que sigue encima de la mesa pasa por incluir en la operación la cesión de algún joven talento de La Masia para reducir el desembolso económico.

El club blaugrana tiene prisa. No solo por la posible duplicación del precio, sino también porque la competencia no desaparece. Villarreal y Atlético de Madrid continúan atentos a cualquier movimiento y no pierden de vista a uno de los defensas jóvenes con mayor proyección del fútbol español.

En el Barça, sin embargo, cuentan con un factor que considera determinante: el deseo del propio Jorge Salinas de vestir la camiseta blaugrana. El defensa ya ha dado prioridad al proyecto de Hansi Flick como contamos en SPORT y existe un principio de acuerdo para su incorporación una vez se resuelva el entendimiento entre clubes, con la intención del Barça es que Salinas se incorpore directamente a la dinámica del primer equipo durante la pretemporada.

Ahora, con el jugador en la concentración de la selección española sub-19, donde hoy debuta en el Europeo, las negociaciones continúan a contrarreloj y el 1 de julio se acerca. Por eso, en el Barça saben que las próximas horas, con Jorge Mendes a los mandos, pueden resultar definitivas para cerrar al segundo fichaje del curso tras Anthony Gordon.