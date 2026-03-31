Los interrogantes de Flick en el FC Barcelona tras el parón de selecciones

Regreso paulatino de los internacionales esta semana. Se espera que a partir del miércoles vayan reincorporándose a las órdenes de Hansi Flick en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Quien aterrizaría más tarde sería Joao Cancelo, que juega esta madrugada con Portugal frente a Estados Unidos en Atlanta y tendrá una vuelta más engorrosa. No antes del jueves se espera al luso. El otro que tuvo viaje transoceánico fue Raphinha, pero en su caso, lamentablemente, el desenlace fue más trágico. Cinco semanas KO y se le ha concedido unos días de permiso en Brasil.

Precisamente, uno de los interrogantes de cara a esta vuelta del parón internacional es ver la gestión del alemán con el desgaste acumulado. Y si ya se atreverá y verá listos a los que vuelven de lesión para tener protagonismo el sábado en el Metropolitano. Partiendo de que, como decíamos, Cancelo vendrá de un 'tute' tremendo, Jules Koundé o Alejandro Balde pueden tener chances de salir de inicio ante el Atlético de Madrid.

1. ¿Están listos Koundé y Balde para ser titulares?

No descartemos que Flick decida no forzar la máquina con el portugués pensando en la eliminatoria de Champions que arranca el próximo miércoles día 8. Ahí está una de las primeras dudas que debe despejar Hansi tras esta larga desconexión. Si ve a los dos defensas ya listos para salir de inicio o, por el contrario, entran en la convocatoria y tienen un papel más secundario. Hay que destacar que Jules sí viene siendo indiscutible en el carril diestro, pero Balde había perdido un poco de fuelle precisamente con la irrupción de Cancelo.

2. ¿Once en Liga pensando en la Champions?

Habrá que ver el feedback de los servicios médicos y las sensaciones de los dos jugadores, que desde este lunes ya se han incorporado a los ejercicios con el grupo. Y eso va íntimamente relacionado con el asunto de posibles rotaciones o de elaborar el once pensando en la batalla de dos asaltos de la Liga de Campeones. Sin opciones ya de pelear por el título, el Cholo Simeone sí podrá, sin ningún tapujo, tener un ojo puesto en la eliminatoria de Champions que arranca el día 8.

Cancelo celebra su gol ante el Sevilla / EFE

Pero el Barça de Flick tiene un colchón de cuatro puntos en la cabeza que hace que el duelo en el Metropolitano tenga mucho valor. Más aún con un Madrid que se ha recompuesto y aprieta por detrás. Veremos cómo gestiona las cargas el técnico alemán y si dentro de la planificación contempla reservar piezas pensando en el día 8 en el Spotify Camp Nou. Será una eliminatoria durísima y sin Raphinha hay que trazar una hoja de ruta muy precisa.

3. ¿Quién será el elegido para hacer de Raphinha?

Como contamos en SPORT, enfado monumental en las altas esferas del Barça cuando se supo de la lesión de Rapha. Incomprensión con la FIFA por permitir que se disputen amistosos con viajes de miles de kilómetros de distancia, sin nada en juego y a las puertas del tramo decisivo de la temporada. Todo el mundo era consciente de que una lesión muscular ahora significa prácticamente decir adiós a lo que queda de temporada.

Raphinha Dias, delantero del FC Barcelona / Europa Press

De esta forma, Flick ya le da vuelta a quién puede hacer de Rapha en los próximos compromisos. Perfil como el suyo no existe. Con esa electricidad y ese compromiso defensivo en la presión. Rashford sería la opción más 'natural', si bien genera algunas dudas el hecho de que su perfil a nivel defensivo no acaba de encajar con el estilo Flick. Esa primera línea de presión es indispensable e innegociable. La defensa adelantada 'depende' en buena parte de que sea efectiva.

Quien podría ofrecer un nivel semejante de compromiso defensivo es Fermín, aunque en su caso tendría tendencia a ir más por dentro. Rashford o Fermín son dos posibilidades. También Dani Olmo, al que hemos visto ahí en alguna ocasión. Y más remotas las alternativas de Roony Bardghji o adelantar la posición de Cancelo.