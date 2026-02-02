El interminable calvario de Ter Stegen con las lesiones

Increíble, pero cierto. Ter Stegen ha vuelto a lesionarse de gravedad en su segundo partido como cedido en el Girona. El guardameta aceptó la propuesta de poner rumbo a Montilivi para ganar minutos y rodaje en vísperas de una plaza en el Mundial 2026 con la selección alemana. Este nuevo contratiempo tuvo lugar el sábado contra el Oviedo y la consecuencia ha sido una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Todo un revés que le deja en vilo para lo que resta de temporada y en el aire su presencia con la 'Die Mannschaft' para la Copa del Mundo que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. La suerte le ha vuelto a dar la espalda a nuestro protagonista. Las lesiones han sido una constante en estos últimos años como blaugrana, dando paso a sustitutos bajo palos como Neto, Iñaki Peña o Szczesny. Sin embargo, la irrupción de Joan Garcia este verano como apuesta del club a corto y largo plazo ha acabado por sentenciarlo. Hansi Flick siempre ha sido tajante cuando le han preguntado por esta situación en rueda de prensa: "Es nuestro número uno", respondía sobre el de Sallent una y otra vez.

Después de estudiar varias opciones, hace un par de semanas Ter Stegen tomó la decisión de salir del ostracismo en el que estaba viviendo como blaugrana, pero sin irse demasiado lejos de la capital catalana, donde ha establecido su vida desde que llegase en verano de 2014, procedente de Mönchengladbach. 423 partidos y 19 títulos después, el alemán pone un punto y aparte en su trayectoria como culer. Aunque, ahora, con esta nueva lesión está sobre la mesa la opción de regresar al Barça.

La enfermería y el césped

Para darle una mayor magnitud a su historial de lesiones, allá van unas cifras que dejan la sangre helada: en los últimos dos años ha estado de baja 441 días y se ha perdido 92 encuentros entre el FC Barcelona y la selección alemana. Unos registros elevadísimos que no le han permitido tener la regularidad que habría deseado y haciendo que su rendimiento bajo palos fuese reduciéndose progresivamente.

Estos últimos problemas arrancaron tres meses después de firmar su renovación hasta 2028: en noviembre de 2023 con sus primeros problemas lumbares. Estuvo tres meses en el dique seco y se perdió una veintena de partidos. Justo al comenzar la nueva temporada llegó el fatídico capítulo en el Estadio de la Cerámica: rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Adiós a la temporada y hola a Szczesny como sustituto bajo palos.

Durante este verano, en la pretemporada, tuvo que ser reintervenido de los problemas lumbares. El alemán no quiso firmar el informe médico que permitía al Barça inscribir a Joan Garcia al tratarse de una lesión de larga duración, se le abrió un expediente y se le retiró la capitanía. Ter Stegen acabó cediendo y el tiempo le ha dado la razón a los servicios médicos del Barça, puesto que estuvo casi cinco meses de baja.

La maldita rodilla

Antes de la gravísima lesión que sufrió en la rodilla diestra la temporada pasada, esta zona ya le amargó varias veces la existencia. En mayo de 2019 aparecieron los primeros problemas en su la damnificada rodilla, dejándole un mes apartado del equipo. Los problemas fueron reapareciendo en agosto de 2020 (79 días de baja y 13 partidos ausente).

El tratamiento conservador funcionó a medio gas y en verano pasó por el quirófano. En un claro gesto de compromiso con su equipo, optó por operarse en verano y, a la vez, renunciar a la Eurocopa 2021 con Alemania. Con ello, llegó en plenas condiciones para la temporada 2021/22 y tras dos cursos sin problemas físicos, comenzó su travesía por el desierto en forma de lesiones.