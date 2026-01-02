Interés del Barça en Ibrahim Maza

En estas semanas se está disputando la Copa África de Naciones y el FC Barcelona está muy atento al rendimiento de jóvenes talentos que puedan despuntar en esta competición. Este podría ser el caso de Ibrahim Maza, quien está erigiéndose como una de las estrellas de Argelia, selección ya clasificada para los octavos de final. Según varios medios locales, el FC Barcelona le sigue la pista desde hace tiempo y han intensificado su interés en los últimos meses.

El mediocentro ofensivo de 20 años pertenece al Bayer Leverkusen y ha duplicado su valor de mercado en el último año, fijado en 25 millones de euros, según 'Transfermarkt', portal especializado en la materia. Su contrato, eso sí, le vincula al club alemán hasta el 30 de junio de 2030, después de haberlo fichado este verano desde el Hertha Berlín a cambio de 12 'kilos'.

Esta temporada lleva disputados 21 encuentros con la camiseta del Leverkusen, en los que ha anotado cuatro tantos y ha repartido tres asistencias. El curso pasado lo cerró con 36 duelos en la Segunda División alemana y sumó siete dianas y cinco pases de gol. Sobre todo, donde más ha actuado es como mediocentro ofensivo, aunque también se ha dejado ver en la base del centro del campo y en el extremo izquierdo del ataque.

A falta de disputar la tercera jornada de la fase de grupos frente a Guinea Ecuatorial, Argelia es líder con un pleno de victorias por 3-0 a Sudán (donde se estrenó como goleador con su país) y 1-0 contra Burkina Faso. Tiene ya plaza asegurada en los octavos de final de la Copa África de Naciones, donde se enfrentará a República Democrática del Congo el próximo 6 de enero.