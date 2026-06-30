El interés del Barça hace dudar a Harry Kane

No hay duda que el Barça busca delantero de primerísimo nivel para paliar la baja de Robert Lewandowski. Todos los esfuerzos están centrados en el complicado y caro fichaje de Julián Álvarez, pero el club blaugrana está obligado a buscar alternativas por lo que pueda pasar. Y es gran alternativa es Harry Kane. Los rumores van en augmento y ya hay datos contundentes sobre el interés del Barça. Según el 'Daily Mail', el pasado domingo hubo una llamada directa del Barça hacia el entorno del delantero para sondear su predisposición a abandonar el Bayern este mismo verano. No se fue más allá, pero quieren conocer la postura de Kane para tener claro que puede ser una alternativa sólida y creíble en un mercado que se va a hacer largo.

Según esta información, Kane se siente feliz en el Bayern y, hasta ahora, con una total predisposición a renovar contrato con el club bávaro, que le ofrece ampliar por dos temporadas más su periplo en la Bundesliga. La confianza es tanta, que los alemanes prácticamente quieren sellar su continuidad hasta la finalización de su carrera al máximo nivel. Kane estaba totalmente por la labor de renovar y pidió entrar en negociaciones una vez termine su participación en el Mundial para centrarse en la competición.

Pero la llamada del Barça ha generado dudas en el entorno del delantero y también en el propio jugador, ya que tendría la oportunidad de afrontar un reto extraordinario en una Liga que le atrae y un proyecto con el que podría ganar finalmente la Champions. A Kane le seduce la posibilidad de jugar junto a Lamine Yamal y, como mínimo, está dispuesto a escuchar siempre que el Barça se decida ir al cien por cien por él. Por el momento, se ha tomado un tiempo de reflexión y tras el Mundial decidiría.

Es cierto que en el Barça gusta mucho Harry Kane. Muchísimo. Pero también es cierto que todos los intentos de acercamiento que había tenido el club blaugrana hasta ahora habían resultado inútiles. Vaya, que el entorno del futbolista se había limitado a escuchar sin tener demasiado interés en avanzar en el asunto. Pero este pasado domingo, se habría abierto alguna puerta que hasta ahora era inexpugnable y el Barça está obligado a ir más allá porque la entidad del futbolista lo merece.

Por el momento, no hay duda alguna que el Barça va intentar sí o sí el fichaje de Julián Álvarez. Es el delantero elegido por la dirección deportiva y el cuerpo técnico y, además, se lo deben al futbolista. El argentino ha puesto todo de su parte hablando públicamente sobre su deseo de irse del Atlético y fichar ya por el club blaugrana y no le van a dejar tirado. Pero otra cosa es el precio final de la operación. En el Barça hay muchas voces internas que tienen claro que no se pueden pagar 130 o 140 millones por el delantero ya que su tasación está muy por debajo de esa cifra. Harán un esfuerzo, pero todo tiene un límite y el Atlético también lo sabe por lo que no debería tensar demasiado la cuerda.

La opción Kane es diferente. Aquí todo depende del jugador. Si el inglés decide salir del Bayern, lo haría de forma civilizada en un traspaso que, como máximo, podría llegar a los 80 millones de euros. Le queda solo un año de contrato y, como sucedió con Lewandowski en su momento, los alemanes están obligados a vender. Y el salario del inglés sería asumible y muy similar al que percibía el polaco a su llegada al Camp Nou. Es evidente que Kane sería una opción a corto y medio plazo y Julián un proyecto más de futuro por la edad, pero la capacidad goleadora del inglés y su juego asociativo también seducen.

En Inglaterra, el interés del Barça ha causado un revuelo enorme. Y muchas exestrellas del fútbol británico están aconsejando a Kane que de el paso y vaya al Barça. Pero el delantero suele ser fiel y ha demostrado a lo largo de su carrera que prioriza hacer las cosas bien antes que arriesgarse. Difícil, pero ahora parece que no imposible.