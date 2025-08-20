La Intercontinental Sub-20 y el hito del Barça de jugar en Maracaná

La selección brasileña ha jugado en el Camp Nou en varias ocasiones, incluso lo hizo contra el propio Barça en el partido de celebración del Centenario en 1999. Sin embargo, el equipo blaugrana, a lo largo de sus ya 125 años de existencia, nunca ha disputado ningún encuentro en el país pentacampeón del mundo, lo que no deja de ser una anomalía histórica que, en algún momento, deberá ser reparada.

La camiseta blaugrana se ha visto en Brasil únicamente en dos ocasiones gracias al magnífico proyecto de los Barça Legends, la última de las cuales fue en noviembre del año pasado en Curitiba, en un partido benéfico en el que se estrenó Romário, que formó 'dupla' con Rivaldo, lo que solo se había visto con la selección brasileña.

En una época de giras asiáticas y estadounidenses, Sudamérica está fuera del circuito comercial-crematístico de los grandes europeos. La última presencia culé en la región se remonta a julio de 1964, cuando jugó en Lima (Perú) ante el Sporting Cristal (2-2). Ya han pasado más de seis décadas.

Ahora, la ciudad de São Paulo, a través de su empresa pública de gestión del turismo, SPTuris, está intentando estructurar una oferta para que el Barça pueda realizar algunos amistosos de pretemporada en la mayor concentración urbana brasileña en los próximos años.

En este escenario, la disputa de la interesantísima Intercontinental Sub-20, un torneo de nueva creación surgido de los acuerdos entre UEFA y Conmebol y que alcanza su cuarta edición, ha brindado la oportunidad única al juvenil del Barça, como campeón de la Youth League, de jugar este sábado en el Maracaná ante su homónimo del Flamengo, campeón de la Libertadores Sub-20 y que ya ganó el torneo en 2024 en el mismo escenario ante Olympiacos (2-1).

Este es un encuentro repleto de simbolismo entre dos de las mejores canteras del mundo que, sin duda, refuerza la marca Barça internacionalmente y el modelo de éxito de La Masia.

Juliano Belletti, que va construyendo una carrera en los banquillos sólida, ganó la Youth League con un equipo donde sus dos mejores juveniles, Cubarsí y Lamine Yamal, estaban marcando las diferencias en el primer equipo. Y ahora se repite la dosis, porque Dro, Jofre Torrents, Toni y Guille Fernández se han quedado entrenando con Hansi Flick en el contexto del lío de las inscripciones.

Ascendido a entrenador del Barça Atlètic, el héroe de Saint-Denis tendrá la misión de plantar cara a un Flamengo favorito, no solo por el factor local (el Maracaná registrará una muy buena entrada). A diferencia del Barça, los cariocas sí llamarán a filas a todos sus Sub-20 que están en dinámica del primer equipo que dirige el que fuera lateral del Atleti, Filipe Luís. Es un partido para la historia.