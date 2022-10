El intercambio entre Nagelsmann y Xavi en el penalti a Lewandowski

El técnico germano y el de Terrassa siguieron con intensidad la revisión de la pena máxima en la zona técnica "Toca balón, no es penalti", se ve decir a Julian en dirección al entrenador barcelonista

Dentro del suplicio que fue para el Barça el duelo ante el Bayern, al filo del descanso se produjo una jugada que pudo ser clave para el devenir del encuentro. El colegiado, Taylor, señalaba penalti sobre Lewandowski de De Ligt. El polaco, que encaraba ya a Ulreich dentro del área, parecía ser derribado por el neerlandés. A partir de ese momento, instantes de tensión. Dentro del campo y en el área técnica. Los dos entrenadores veían las jugadas repetidas en las tablets de sus asistentes. Pero había disparidad. Para Xavi, clarísimo. Julian lo negaba.

De hecho, en unas imágenes de 'Gol Play' se ve la reacción de ambos. Xavi se dirige en repetidas ocasiones el cuarto árbitro diciéndole que no hay duda. Por su lado, visiblemente cabreado, el entrenador del Bayern se dirigía a la figura del técnico de Terrassa diciéndole "he touches the ball, no penalty". Finalmente esta última versión sería la que preponderaría. La Sala del VOR llamó a Taylor y este acudió a revisar. Pena máxima y cartulina amarilla anuladas.

Fue la interacción más intensa del encuentro entre los dos técnicos. Hasta ahora, Nagelsmann ganar por 3-0 en los enfrentamientos directos. Tendrá tiempo Xavi para empezar a remontar.