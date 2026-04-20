El Inter saca a Bastoni de la burbuja

El técnico del Inter, Cristian Chivu, ha tenido que actuar ante la polvareda que se estaba levantando alrededor de Alessandro Bastoni. El futbolista, de 27 años, tiene demasiados frentes abiertos y su entrenador ha tenido que intervenir para intentar recuperar al futbolista con la vuelta de la semifinal de la vuelta de la Coppa de Italia frente al Como de este martes en el Giuseppe Meazza (21.00 h.). La ida terminó con empate sin goles a domicilio.

Chivu le dio descanso en el partido de la Serie A frente al Cagliari que se saldó con victoria del líder por 3-0. El rumano dijo basta con la intención de proteger al futbolista y reveló que estaba forzando para ayudar al equipo con su lesión en el tobillo.

Chivu, entrenador del Inter de Milán / JOHN G. MABANGLO / EFE

Preguntado por el estado físico y anímico del futbolista en la previa de último encuentro del campeonato, Chivu dio un golpe encima de la mesa. "Yo le pondría fin a esto. Llevamos un mes hablando de él, no para elogiarlo. Eso debería hacerse por el hombre y el jugador, por lo que ha aportado en los últimos meses, poniéndose a disposición de la selección nacional a pesar de pasar muchos días con muletas, dando la cara y tratando de contribuir. Deberíamos estar orgullosos de lo que ha logrado".

Cabe recordar que su expulsión en el partido del play-off ante Bosnia fue clave para que Italia se quedara por tercera vez consecutiva fuera de un Mundial. Chivu explicó que su futbolista "tiene un problema físico; su tobillo no está al cien por cien, y apenas ha entrenado en un mes, pero es cierto que estamos a finales de abril y no hay mucho tiempo para la rehabilitación".

Descentrado

Chivu recalcó que "necesitamos darle confianza y hacerle sentir parte del grupo, incluso si no está en su mejor momento ahora mismo, pero siempre está disponible y tratando de contribuir. El descanso ante el Cagliari fue para recuperarse de su problema de tobillo y hacer algo para mejorar su condición física".

Bastoni es silbado en todos los estadios de Italia no solo desde que fue expulsado con azzurra, sino también por simular y celebrar la expulsión del juventino Kalulu en un encuentro entre ambos conjuntos. Aunque pidió disculpas, el público no se lo perdonó.

El punto de inflexión para Chivu llegó en el encuentro de la Serie A frente al Como. Bastoni estaba descentrado y los jugadores de Cesc Fàbregas lo detectaron. Nico Paz y Assane Diao buscaron atacarle y el Como se fue al descanso con una ventaja por 2-1. El entrenador interista decidió entonces relevarle y el equipo acabó remontando llevándose la victoria por 3-4.

Bastoni es presente y futuro del fútbol italiano / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

Bastoni es un jugador al que el Inter quiere proteger consciente de que solo está pasando por un bache. Su cotización es de las más altas de la plantilla neroazurra, según el portal 'transfermarkt', con 70 millones de euros, y no quieren que el entorno del fútbol italiano fuerce su salida rumbo al FC Barcelona.

En el Inter confían que las aguas se vayan calmando poco a poco y con la consecución del 'Scudetto' cambie la situación. Bastoni es un futbolista que es un puntal para un equipo que busca el doblete con la Coppa. Además, jugando en casa contará con la tranquilidad que no tiene a domicilio.

Para ello deberá doblegar a la gran revelación de la temporada, el Como de Cesc Fàbregas, que dejó por el camino al Nápoles. La otra semifinal la disputarán Atalanta y Lazio con un 2-2 de la ida. Todos ellos tienen el objetivo de disputar la final de Roma del próximo 13 de mayo.