El Inter quiere a Araujo: ¿podría entrar en la operación Bastoni?

El Inter de Milán acaba de hacer doblete en Italia y desea, de una vez por todas, ir a por la Champions. El club italiano estaría planificando un mercado muy ambicioso para el que también necesitará alguna venta y una de sus prioridades es reforzar la defensa con algún nombre importante. Según el 'Corriere dello Sport', el Inter está interesado en el blaugrana Ronald Araujo como una opción prioritaria aunque también está monitorizando la situación de Luka Vuskovic, central que vuelve al Tottenham tras una exitosa etapa como cedido en el Hambrugo. Araujo llama mucho la atención en Italia y la Juventus ya pujó por él hace año y medio aunque el uruguayo siempre ha querido quedarse en el Barça.

El interés del Inter por Araujo es grande y se está analizando la operación. El agente del uruguayo tiene mucha relación directa con el Inter, dónde ha realizado alguna operación importante en los últimos años. La gran pregunta es si el uruguayo podría formar parte de la operación de fichaje de Alessandro Bastoni, algo que se habría enfriado en las últimas semanas a causa de las altas pretensiones económicas del Inter.

La realidad es que el Barça busca un central de perfil zurdo, ya que tiene overbooking de centrales diestros y Bastoni sigue gustando mucho a la entidad blaugrana. El principal escollo es la tasación del conjunto italiano por el central cuyo coste superaría los 60 millones de euros. El Barça siempre ha buscado un escenario incluyendo algún futbolista para abaratar el precio final, pero hasta ahora no hay opciones encima de la mesa porque los dos clubs no han llegado a negociar de forma oficial.

Además, en el Barça están muy sastisfechos del rendimiento de Araujo tras el parón obligado del uruguayo a mitad de temporada. Araujo ha rendido bien y es un futbolista muy importante y querido dentro del grupo. Si no hay nada extraño, tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva les gustaría poder seguir contando con él para el próximo proyecto y todo indica que el propio Araujo no tiene intención alguna de marcharse del Barça. Siempre ha hecho esfuerzos económicos para seguir y su idea no ha cambiado a pesar de que ahora tiene un rol más secundario al perder claramente la titularidad.

El Inter también tiene en su lista de preferencias al joven Luka Vuskovic, central que ha sonado para el Barça en los últimos meses y que está representado por Pini Zahavi. Vuskovic vuelve al Tottenham tras un año cedido en la Bundesliga dónde se ha convertido en una de las grandes revelaciones en Alemania. Su cotización se ha disparado más allá de los 40 millones de euros y podría salir en el caso de que el Tottenham acabe descendiendo de categoría en este tramo final de temporada.