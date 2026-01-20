El Inter se queda con uno de los objetivos del Barça

El FC Barcelona, con Deco a los mandos de la dirección deportiva, sigue rastreando el mercado de fichajes, no solo para reforzar al primer equipo, sino también para potenciar al filial, en busca del ascenso a Primera RFEF. El portugués se había fijado en Leon Jakirovic para fortalecer la zaga, más con la inminente salida de Mbacke y Andrés Cuenca. Sin embargo, el central croata, que cumplió 18 años el pasado 16 de enero, va a poner rumbo al Inter de Milán.

El acuerdo entre el Dinamo de Zagreb, club que posee los derechos del zaguero, y el conjunto italiano está cerrado por unos 2,5 millones de euros fijos más otros dos en variables, según ha explicado Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes. Además de adelantarse al Barça, el Inter también se ha anticipado al Salzburgo, uno de los clubes que mejor potencia a los jóvenes talentos.

Tal como avanzamos en SPORT el pasado 16 de enero, el equipo dirigido por Juliano Belletti estaba interesado en Jakirovic, un perfil de central que también escasea en el primer equipo, pues es zurdo. No obstante, el filial catalán, al igual que los 'mayores', apenas puede reforzarse por culpa de las limitaciones del Fair Play, pues no está en la norma 1:1 desde 2021.

Por ello, el Barça Atlètic debe aligerar su plantilla antes de poder incorporar nuevos futbolistas. Aunque Mbacke y Cuenca están cerca de salir, sus ventas todavía no se han oficializado, por lo que el club no se ha podido lanzar a por Jakirovic, al que le gustaba la opción azulgrana, según indican en Croacia. Sin embargo, el joven central quiere dejar el Dinamo de Zagreb inmediatamente, pues no ha debutado este curso a pesar de que el club le prometió que tendría protagonismo.

El Barça, que le siguió en el Mundial Sub-17 del pasado mes de noviembre, no puede mover ficha, como ocurre con Hamza Abdelkarim, pues no hay espacio salarial suficiente. Los problemas económicos, también en el filial, perjudican al FC Barcelona, que se va a quedar sin uno de los prospectos de central más talentosos de Europa.