El Inter no puede pagar traspaso por Kessie

El club italiano solo propone intercambios y, por ahora, las negociaciones están paradas El centrocampista sí quiere elegir destino en el caso de que deba salir

Franck Kessie es uno de los jugadores que deberá salir del Barça para rebajar límite salarial. Es una decisión dolorosa por la profesionalidad que ha tenido el centrocampista, pero se trata de un futbolista con mercado y el club blaugrana no desaprovechará la ocasión. El Inter está apretando por él, pero ya ha dejado claro que no puede invertir un euro en ficharle, por lo que solo optaría a un intercambio o una cesión.

Kessie ya estuvo en la órbita del Inter en el pasado mercado de enero cuando pidieron una cesión. En aquel entonces el Barça no le dejó salir porque no podían inscribir a un recambio y ya se habló la opción de Brozovic como posible trueque, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

El Inter está en una situación económica complicada y necesita vender. De hecho tiene a varios jugadores en el mercado y ya ha comunicado al Barça que no puede afrontar un traspaso puro y duro. Su única inversión irá para fichar a un central que supla la importante marcha de Skriniar.

Kessie, por su parte, no acaba de entender demasiado la situación. Fichó con el objetivo de triunfar en el Barça y le gustaría seguir, pero ya sabe que lo va a tener difícil. En el caso obligado de tener que marcharse, quiere elegir destino y parece que le atrae más volver a la liga italiana.