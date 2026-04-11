El Inter niega la venta de Bastoni al Barça, pero ya trabaja en alternativas

Mientras el nombre de Alessandro Bastoni sigue acaparando titulares por el fuerte interés del FC Barcelona, en los despachos del Inter de Milán impera una tranquilidad absoluta que en ocasiones roza la ironía. La directiva 'nerazzurra' ha dejado claro que su central estrella no abandonará el césped del Giuseppe Meazza a cualquier precio, hasta el punto de que en las altas esferas del club lombardo se han recibido con cierto escepticismo las recientes informaciones que hablaban de una posible oferta azulgrana que rondaría los cincuenta millones de euros.

Bastoni marca ante el Bodo/Glimt / MATTEO BAZZI / EFE

Para la entidad italiana, esta cifra resulta completamente insuficiente para sentarse a negociar por uno de los zagueros zurdos más cotizados del continente europeo, cerrando la puerta a cualquier operación a menos que desde la Ciudad Condal llegue una propuesta económica que rompa el mercado.

El Inter rebaja el ruido mediático

Lejos del intenso revuelo que sugiere una salida inminente, la realidad del defensa transalpino es de total estabilidad. Oficialmente, Bastoni se encuentra plenamente feliz en Milán y mantiene un compromiso firme con el proyecto deportivo que lidera el técnico Cristian Chivu. El jugador siente un profundo arraigo por los colores del Inter, aunque la prensa local admite un matiz importante en el desarrollo de esta historia, reconociendo que el Barcelona es el único destino capaz de hacer dudar al central para dar un giro radical a su carrera deportiva.

Chivu, durante un partido del Inter de Milán / FABIAN STRAUCH / EFE

En este sentido, ha trascendido que el conjunto catalán estaría dispuesto a igualar su salario actual de siete millones de euros anuales, si bien de momento no existe ninguna negociación oficial ni presión alguna por parte del entorno del futbolista para forzar un hipotético traspaso.

Alternativas en caso de venta

Sin embargo, en el fútbol moderno ninguna dirección deportiva de primer nivel deja espacio a la improvisación. A pesar del férreo discurso público que declara a Bastoni como una pieza completamente intransferible, la secretaría técnica del Inter ya ha puesto a funcionar su maquinaria para cubrirse las espaldas ante cualquier giro inesperado de los acontecimientos.

El nombre que ha emergido con más fuerza para asumir ese hipotético vacío es el de Oumar Solet. El actual defensa del Udinese es visto en las oficinas de Milán como el recambio ideal para encajar en la pizarra de Chivu, destacando por un imponente despliegue físico y una gran polivalencia táctica que le permite rendir al máximo nivel tanto en defensas de tres como en líneas de cuatro.

Oumar Solet y Rasmus Hojlund en acción durante un partido de la Serie A / Gabriele Menis / EFE

Otro nombre que ha aparecido en las últimas horas es el de Tarik Muharemović, central zurdo internacional por Bosnia y Herzegovina y gran promesa del Sassuolo. El defensa de tan solo 23 años sería visto como un perfil parecido al de Bastoni, a quien ya ganó la partida en el partido de repesca para el Mundial 2026, encuentro en el que Muharemović fue clave para la clasificación del país balcánico.

Tarik Muharemović, durante un partido con el Sassuolo / ELISABETTA BARACCHI / EFE

De este modo, aunque el mensaje oficial sigue siendo de intransigencia absoluta hacia las intenciones culés, el club italiano ya mueve sus fichas en la sombra por si el transcurso del verano acaba dictando una sentencia diferente.