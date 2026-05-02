El Inter de Messi se acerca al Barça en número de camisetas vendidas

El año 2025 confirmó una evidencia cada vez más clara en el fútbol moderno: las camisetas ya no son solo una prenda de aficionado, sino un termómetro del poder global de los clubes. Las ventas de equipaciones reflejan influencia, capacidad comercial, impacto emocional y presencia internacional. Y en ese escenario, los grandes gigantes europeos volvieron a marcar el paso.

El Real Madrid lideró el mercado mundial con 3.133.000 camisetas vendidas, según la consultora Euromericas Sport Marketing y publicado por Finance Football. El club blanco volvió a transformar su fuerza deportiva y mediática en músculo financiero, impulsado por el enorme impacto de la llegada de Kylian Mbappé y por la consolidación de Vinícius Júnior como una de las grandes estrellas del planeta fútbol. La camiseta blanca sigue siendo uno de los símbolos deportivos más reconocibles del mundo.

Justo por detrás aparece el FC Barcelona, con 2.940.000 unidades vendidas. Pese a las dificultades económicas que ha atravesado la entidad en los últimos años, el Barça mantiene intacta una de sus grandes fortalezas: una masa social global, fiel y emocionalmente conectada con el club. La apuesta por jóvenes talentos, el atractivo de su estilo y el peso histórico de la camiseta azulgrana siguen sosteniendo una demanda enorme.

Barcelona fans en la final del Barça femenino / MIGUEL A. LOPEZ / EFE

El podio lo completa el PSG, con 2.546.000 camisetas vendidas. El club parisino ha conseguido mantenerse como una marca global incluso tras la marcha de Leo Messi. Su estrategia ha ido mucho más allá del campo: fútbol, moda, estilo de vida y una imagen internacional muy cuidada. Además, la conquista del triplete en la temporada 2024/25 reforzó todavía más su tirón comercial.

El Bayern de Múnich también consolidó su posición entre los grandes dominadores del mercado, con 2.377.000 camisetas vendidas. La regularidad competitiva del club alemán, su dominio nacional y su presencia constante en las fases decisivas de la Champions sostienen una marca muy fuerte, especialmente en mercados internacionales como Asia.

Messi firmando las camisetas / INSTAGRAM

El poder de Messi

La gran sorpresa del ranking fue el Inter Miami, que se coló entre los cinco clubes con más camisetas vendidas del mundo con 2.166.000 unidades. El responsable principal tiene nombre y apellido: Lionel Messi. Su llegada a Estados Unidos transformó la dimensión comercial de la franquicia y elevó la visibilidad global de la MLS a niveles impensables hace solo unos años.

El caso del Inter Miami demuestra hasta qué punto las estrellas siguen siendo decisivas en el negocio del merchandising. En muchos casos, el aficionado compra una camiseta no solo por el escudo, sino por lo que representa el futbolista que la viste. Mbappé en el Real Madrid, Messi en Miami o las nuevas generaciones de talentos en Barça y otros gigantes han reforzado esa conexión directa entre ídolo, marca y consumo. Se da la circunstancia que, en números globales, el Inter de Miami no está tan lejos del FC Barcelona, club que le dejó marcar gratis.

Antes de 2023, el Inter Miami no figuraba en los grandes rankings internacionales de venta de camisetas. Era una franquicia joven de la MLS, fundada en 2018 y debutante en la liga en 2020, sin el peso histórico de Real Madrid, Barça, Bayern, Manchester United o Boca Juniors.

El punto de ruptura llega en julio de 2023, con la llegada de Messi. Desde ese momento, el club cambia de dimensión. AP ya recogía entonces que la “Messi Manía” había disparado la atención sobre la MLS, con estadios llenos, precios de entradas al alza y un fuerte aumento del merchandising, hasta convertir la camiseta número 10 de Messi en la más vendida en la historia de la MLS.

Leo Messi, capitán del Inter Miami. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Argentina y Arabia

El ranking también deja espacio para la fuerza de mercados históricos y pasionales como Sudamérica. Boca Juniors, con 1.933.000 camisetas vendidas, y Flamengo, con 1.677.000, confirman que la identidad y el sentimiento siguen teniendo un peso enorme en el fútbol global. Junto a ellos aparecen potencias tradicionales como el Manchester United y el Chelsea, además del Al-Nassr, impulsado por el impacto mediático de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí.

El escenario de 2025 dibuja una nueva realidad: el fútbol es cada vez más global, más comercial y más dependiente del poder de sus grandes nombres. Entre la tradición europea, el empuje de Estados Unidos, la pasión sudamericana y la influencia de las superestrellas, las camisetas se han convertido en uno de los grandes indicadores de la nueva economía del fútbol mundial.

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