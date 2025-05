Capello, contundente: "Si el Inter se cierra ante Lamine, será un suicidio"

Fabio Capello siempre ha dado como favorito al Inter en esta eliminatoria de Champions, pero el mítico entrenador italiano ha dado las claves del partido de vuelta de las semifinales y tiene claro que el Inter no puede jugar solo defendiéndose: "¿Qué esperar? Sobre todo, los chicos de Inzaghi deberían interpretar el partido como lo hicieron en la segunda parte en Cataluña y no como lo hicieron en la primera. Así que con la dosis justa de coraje que se vio en Montjuic, especialmente en la segunda mitad. En este sentido, la elección de Simone de volver a centrarse en Dimarco y no en Carlos Augusto es una señal: en esa banda está Lamine Yamal, pero el esquema de juego no cambia y se intentará hacer daño a los blaugrana sin renunciar a la calidad del lateral izquierdo titular, aunque el ex del Monza seguramente lo hizo mejor desde el punto de vista defensivo la semana pasada", indicó en 'La Gazzetta dello Sport'.

Para Capello, Lamine puede ser clave: "¿Cómo no hablar de Lamine Yamal? Será su primera vez en San Siro, pero no creáis que le tiemblen las piernas. El niño no parece ser del tipo propenso a tener miedo. De hecho, entre la Eurocopa, la Champions y los desafíos con el Real Madrid ya ha demostrado que tiene personalidad de campeón: cuanto más importante es la cita, más alto llega el nivel. Por eso espero que, si el partido está en juego, el Inter no se cierre como lo hizo en los últimos 20 minutos contra el Bayern: contra Lamine sería un suicidio", indicó.

Capello cree que el partido puede decantarse en el centro del campo: "Independientemente de las lesiones (el Inter no podrá contar con Pavard, el Barça no podrá contar con los laterales Koundé y Baldé), creo que Inzaghi debe exigir más a su centro del campo y, en particular, a Calhanoglu. El turco me pareció el que tuvo mayores dificultades frente a la feroz presión de sus oponentes. Calha, como Barella y Mkhitaryan, tendrá que poner más calidad, velocidad y coraje en su juego, de lo contrario se corre el riesgo de que el balón vuelva siempre demasiado rápido a los pies educados de los catalanes".

El entrenador también ve un golpe de efecto que Lautaro pueda jugar: "En estas horas previas al gran partido, la enfermería también está jugando un papel crucial. Lautaro parece poder hacerlo y es un gran impulso para todo el equipo. Porque más que un gran delantero, Martínez es un auténtico capitán, con espíritu propio y valores indiscutibles. Por otro lado, Lewandowski al menos irá al banquillo. Una recuperación igualmente importante, porque ciertos balones que pasaban con peligro por el área del Inter de Barcelona, con el polaco quizás hubieran generado otros goles: de cara a portería tiene pocos rivales en el mundo. En mi opinión, en los grandes eventos siempre es mejor que ambos equipos aparezcan con todas sus estrellas. Pero también está la otra cara de la moneda: un campeón que no está en su mejor momento a veces puede convertirse en un problema, en lugar de una solución. Veremos cómo están Lautaro y Lewa".