El Inter aprieta al Barça por Bastoni: "Si alguien está interesado, que llamen y no hablen"

El Inter de Milán no había abierto boca sobre el futuro de Alessandro Bastoni. En las últimas semanas, los responsables de la entidad italiana habían cerrado filas con el central, pero nadie había querido tocar el delicado tema de un posible traspaso. El primero en manifestarse ha sido el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, quien ha dejado claro que el club cuenta con él: "Bastoni tiene contrato con el Inter y actualmente no hay indicios de que pueda marcharse. Eso es lo que puedo decir".

Ausilio habló en la entrega de premios Inside The Sport, en Coverciano, y se refirió directamente al Barça dejando claro su mensaje: menos filtraciones y más negociación directa: ."¿El FC Barcelona? No sé qué se comenta en España, pero estamos contentos con lo que Bastoni ha aportado al Inter y confiamos en que nos dará mucho más. Si alguien está interesado en Bastoni, tiene los números de teléfono y debería llamar, en lugar de solo hablar", sentenció el ejecutivo deportivo del Inter.

En el club italiano hay cierto malestar porque tienen claro que el entorno del futbolista ha ido de la mano con el Barça realizando algunos tanteos de futuro, pero por ahora no se ha ido más allá. El Inter está dispuesto a hablar, pero desean hacerlo de forma directa con el club blaugrana para conocer de primera mano su oferta y comenzar a tomar decisiones. Bastoni tiene contrato hasta el 2028 y se le abriría las puertas en el caso de que la oferta fuera buena para todas las partes.

El Barça sí tendría avanzadas las negociaciones con el propio central a la espera de dar el paso definitivo con el Inter. Y ese podría producirse en las próximas semanas, en el momento en el que el equipo italiano consiga el Scudetto. Habrá que ver si hay margen negociador suficiente y cuál es la tasación final del futbolista, aunque si Bastoni pide salir, parece bastante claro que el fichaje se acabará cerrando de un momento a otro.

Piero Ausilio también habló del interés del Inter por el lateral Palestra, un futbolista que también ha sido vinculado al Barça: "Es un jugador excelente, que encajaría bien en muchos equipos. Pero viene de un club fuerte con una gran visión para sus jugadores y su proyecto, y estoy seguro de que será importante para el Atalanta".