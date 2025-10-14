"Estamos intentando quitarle a Pau Víctor la presión de ser el fichaje más caro de la historia del club"

Pau Víctor decidió poner fin a su etapa en el FC Barcelona este verano y aceptó el reto de mudarse a Portugal para jugar en el Braga. El traspaso se cerró en 12 millones de euros, más otros tres 'kilos' en variables, convirtiéndose, así, en el traspaso más caro de la historia del club luso. Una etiqueta que le ha podido pesar durante sus primeros meses en este nuevo equipo.

El de Sant Cugat del Vallès arrancó la temporada en un gran estado de forma viendo puerta en tres de sus primeros siete encuentros, mojando también en su primera jornada de la Liga ante el Tondela. No obstante, desde entonces no ha vuelto a celebrar un tanto y han pasado casi dos meses. El Braga está sumido en una crisis de resultados y encadena seis partidos seguidos sin sumar los tres puntos en el campeonato domésticos: cuatro empates y dos derrotas; es octavo en la clasificación a 12 puntos del líder, el Porto.

"Estamos intentando quitarle presión al respecto. Es un chico normal con ganas de trabajar, de hacerlo bien y que se ha adaptado rápidamente al vestuario. Todo el mundo le ha recibido con los brazos abiertos. Está trabajando en el día a día muy bien y tiene que estar ajeno a ser el fichaje más caro de la historia del club. Todos estamos trabajando para que él mejore su rendimiento día a día y tiene todo para que triunfe en este club: tiene la inteligencia, el trabajo, la versatilidad... Solo es cuestión de tiempo que acabe ofreciendo el rendimiento que todos esperamos de él", comentaba su entrenador, el catalán Carlos Vicens, que se estrena este año al frente del Braga, tras cuatro temporadas como asistente en el Manchester City.

Aunque pueda parecer sorprendente, Pau Víctor es el fichaje más caro de la historia del Braga. Por detrás, tan solo con un millón de euros de diferencia, está Mario Dorgeles. El mediocentro marfileño también firmó por el club luso este verano, procedente del Nordsjaelland danés a cambio de 11 'kilos'. Le siguen Wallace (9,5M€ desde el Cruzeiro en la 14/15) y encontramos a otro exblaugrana en cuarta posición: Abel Ruiz. El delantero, actualmente en el Girona, salió del filial del Barça en 2019 a cambio de 8 millones de euros.