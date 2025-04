Se intensifican los trabajos en el Spotify Camp Nou

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el de Limak Construction, Nihat Özdemir, han visitado esta mañana las obras del Spotify Camp Nou. Lo han hecho acompañados del CEO de Limak, Ebru Özdemir, y otros responsables de las obras del estadio barcelonista.

La comitiva ha recorrido diferentes puntos claves de las obras, destacando la primera y la segunda gradería, así como la zona en la que se han construido los cimientos de la tercera gradería y los anillos VIP. Se ha podido constatar los avances en la construcción de los asientos VIP y se ha visitado también el lugar provisional donde se ubicarán los medios de comunicación.

También se ha hablado de la colocación del césped, un proceso que deberá estar acabado entre finales de abril y principios de mayo. El presidente de Limak ha explicado a Laporta que actualmente están trabajando en el futuro Spotify Camp Nou unas 3.300 personas.

Ambos presidentes han coincidido en la importancia de aprovechar el permiso del Ayuntamiento de Barcelona para trabajar 24 horas al día durante cinco días a la semana para avanzar significativamente en las obras.

En este sentido, es importante tener listos los asientos VIP antes de final de temporada. La razón está en el 'fair play' financiero de LaLiga. El organismo que preside Javier Tebas dejó sin 'fair play' al club azulgrana recientemente tras las discrepancias entre la nueva auditora del club, Crowe Spain, y la junta directiva respecto a la operación de los asientos VIP que sirvió en enero para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

Los nuevos auditores no incluyeron la operación de venta y explotación de 475 asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou en los Estados Financieros Intermedios presentados ante LaLiga por considerar que no lo podía hacer al no estar todavía construidos. Ello fue aprovechado por LaLiga para dejar al Barça sin 'fair play'. Eso sí, si los asientos VIP están construidos antes que acabe la temporada, el club azulgrana podrá regresar a la regla del 1:1.