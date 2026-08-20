Las intenciones de Flick con Cancelo

João Cancelo ya es oficialmente jugador del Barça hasta 2029 y, tras completar su regreso al club azulgrana, Hansi Flick ya tiene claro qué espera del lateral portugués. El técnico alemán fue una de las figuras que más apostó por su continuidad después del buen rendimiento que ofreció durante su cesión la pasada temporada. Ahora, con su regreso confirmado, el entrenador confía en volver a sacar partido de todas sus cualidades.

Flick considera que Cancelo puede ser un recurso diferencial para el Barça por su capacidad para incorporarse al ataque, generar superioridades y jugar en ambos costados. El portugués de 32 años actuó principalmente como lateral izquierdo durante su anterior etapa bajo las órdenes del alemán, aunque también puede ocupar el flanco derecho a pierna natural y ofrecer diferentes alternativas tácticas.

Joao Cancelo ya es culer / Lluis Gene/AFP

Flick quiere más que su aportación ofensiva

El técnico azulgrana quedó satisfecho con lo que vio del portugués durante los meses que estuvo a sus órdenes. Cancelo disputó 23 partidos y aportó dos goles y tres asistencias, unas cifras que ayudaron a convencer al cuerpo técnico de la conveniencia de recuperar al futbolista.

Sin embargo, Flick tiene claro que el lateral debe ofrecer un rendimiento completo. "Tiene que defender muy bien, pero lo que puede aportarnos en ataque es extraordinario", señaló el entrenador al valorar su regreso. El alemán espera, por tanto, que Cancelo mantenga su capacidad para generar peligro en campo contrario, pero que también sea fiable en las tareas defensivas.

El portugués ya conoce las exigencias del técnico y su adaptación al equipo debería ser más rápida que en su anterior llegada, cuando necesitó un periodo para acostumbrarse al sistema. Esta vez regresa con la ventaja de conocer a Flick, buena parte de sus compañeros y los mecanismos de juego.

Una pieza más para los laterales

La llegada de Cancelo también aumenta las opciones de Flick en una posición en la que el Barça buscaba mayor competencia, sobre todo para que le peleara el puesto a Balde en el lateral izquierdo. Su polivalencia es uno de sus grandes argumentos, ya que puede actuar tanto por la derecha como por la izquierda y permite al entrenador modificar la estructura del equipo durante los partidos.

El regreso del portugués, además, se produce después de que el futbolista hiciera un esfuerzo para desvincularse del Al-Hilal y poder volver a Barcelona. El Barça no ha tenido que pagar un traspaso por su incorporación y ha conseguido recuperar a un jugador que ya había demostrado encajar en la idea de Flick. El propio Cancelo, durante su presentación, dejó claro que se encuentra preparado para competir desde el inicio. "Estoy listo para jugar, si lo hago o no se lo tienes que preguntar al míster. Depende de él", señaló.

Ahora la decisión corresponde a Flick. Con el debut liguero ante el Elche a la vuelta de la esquina, el técnico deberá decidir cuándo introduce al portugués en sus planes, pero el regreso de Cancelo le ofrece una alternativa que el entrenador ya había demostrado valorar.