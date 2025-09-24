Las intenciones del Barça con Rashford

Marcus Rashford se reivindicó el pasado jueves en Newcastle. El inglés fue la decisión final del Barça para reforzar la delantera, la opción favorita de Flick, que terminó llegando en forma de cesión desde el Manchester United. Con sus dos tantos ante los 'magpies', Rashford está aprovechando los minutos y quiere luchar por un hueco en el once titular.

Los culés consiguieron un acuerdo muy beneficioso para su llegada: cesión simple con una opción de compra de 30 millones de euros. Una operación de riesgo prácticamente cero para el Barça; si el jugador funciona, se puede buscar un acuerdo y, si no termina por rendir, volverá a Manchester a final de curso.

Lo cierto es que en estos primeros meses está convenciendo a toda la parroquia azulgrana y muchos ya empiezan a pensar en una continuidad a largo plazo. En Inglaterra han salido informaciones que explican las intenciones del FC Barcelona con el delantero.

Rashford celebrando su tanto ante el Newcastle / LAP

Lyall Thomas, periodista de SkySports, explicó que los azulgranas están muy contentos con el progreso del jugador desde su llegada. Se ha adaptado de maravilla al club y a la ciudad de Barcelona, pero que no se espera ninguna negociación para su fichaje hasta el próximo verano. En Manchester recuerdan que el posible precio ya está acordado y serían los 30 millones de euros de la cláusula de compra.

Mientras tanto, el jugador tiene una oportunidad única para volver a la primera plana futbolística. Tras unos años apagado en Manchester y con una cesión al Aston Villa, Marcus Rashford vuelve a sonreír en Barcelona. Flick está encantado con su llegada y va a ser un jugador muy importante durante toda la temporada.

¡Críticas en Inglaterra!

A pesar del gran momento de forma del inglés, en su país lo han criticado con dureza. Una leyenda de la selección y del Newcastle, Alan Shearer, le dio un toque de atención tras el partido ante el Getafe: "Estuvo sensacional contra Newcastle. El segundo final, en particular, fue increíble. Pero no puedes ser poco profesional. ¿Por qué todos los demás deberían llegar a tiempo, pero tú llegas tarde? No importa si llegas dos minutos tarde o 20 minutos tarde. Llegas tarde y tus compañeros de equipo tienen que esperarte. No está bien", refiriéndose a cuando llegó tarde al entrenamiento previo ante los madrileños.

El mítico delantero le dio un consejo por si quiere seguir en el Barça: 'Supongo que si quiere quedarse allí, particularmente solo estando cedido, tiene que cambiar, porque cuando estás en un club importante como el Barcelona, siempre habrá alguien que ocupe tu lugar".

Casemiro, junto a Rashford, en el Manchester United / AP

Estas no fueron las primeras críticas que recibió desde Inglaterra. Tras el duelo en Newcastle, Paul Scholes lo criticó duramente por su actitud: "No hay duda del talento que tiene ese chico, es ridículo. Principalmente por su actitud en el United. El momento en que se fue, pensé que era una vergüenza en el United no intentarlo, básicamente. Si te peleaste con un entrenador, entonces está bien, pero recuerda, tienes compañeros de equipo con los que estás jugando. Tienes 80.000 allí, cada semana en la que tienes que esforzarte un poco. La cantidad de veces que lo vi en el United caminando porque quiere irse, pensé que todo su comportamiento era una vergüenza", dijo el inglés.

Mientras en Inglaterra se le critica, Rashford demuestra toda su calidad en el Barça y ante el Oviedo este jueves, volverá a tener una oportunidad para dejar su huella.