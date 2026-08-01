Insultos al Barça en Klagenfurt: la afición madridista canta “Puta Barça”

El Real Madrid, desde que llegó Mbappé hace dos temporadas, no ha ganado ni un solo título de los llamados grandes, de esos que sirven para ganar el triplete, que tampoco ha ganado nunca el conjunto blanco. De hecho, en los últimos dos años, ni Liga, ni Copa, ni Champions. De ahí que Florentino haya decidido, por segundo verano consecutivo, gastarse una millonada para confeccionar una plantilla para intentar acabar con la hegemonía del Barça de Hansi Flick, que ha ganado todo lo que ha competido con su eterno rival.

Endrick, en el partido contra la Fiorentina / REAL MADRID

El presidente blanco, de hecho, se ha dejado llevar por una falsa nostalgia y ha repatriado a Mourinho para la causa como ya hizo en 2010 cuando el Barça de Pep Guardiola y Leo Messi mandaba y sumaba un trofeo tras otro. Lo que ocurrirá la próxima temporada está por escribir, pero la impotencia madridista no solo se hace evidente en los movimientos de mercado de Florentino, sino que también se hace notar entre su afición.

La prueba es lo ocurrido durante el encuentro amistoso entre Real Madrid y Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria). Tras marcar Endrick el primer gol del Real Madrid, a los doce minutos, el estadio prácticamente al unísono, en lugar de celebrar el tanto del brasileño, se ha dejado llevar por su 'barcelonitis' y se ha puesto a cantar un sonoro y repetitivo "¡puta Barça!", demostrando el daño que los blaugrana han hecho al proyecto blanco durante las dos últimas temporadas.

Ver al Barça campeón duele y ver cómo sus futbolistas, además, son la base de la selección española campeona del mundo, tal y como también lo fueron en 2010, no es agradable desde la óptica de un madridista, ya sea en Austria o en Chamartín. En club que presume de señorío, ver que sus seguidores se acuerdan en esos términos de su eterno rival en un amistoso de pretemporada ante la Fiorentina es la prueba definitiva de lo mal que están encajando los éxitos blaugrana.