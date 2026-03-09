Los inspectores de la FIFA dan su visto bueno al Spotify Camp Nou

Los técnicos de la FIFA han iniciado esta semana la revisión de las sedes españolas de cara al Mundial del 2030 que tiene a España como una de las anfitrionas. Los inspectores han iniciado su visita por Barcelona para comprobar el estado de las obras del Spotify Camp Nou y también revisar el RCDE Stadium, dos de los recintos que están previstos que alberguen encuentros de la Copa del Mundo.

La FIFA ha visitado las obras y ha hablado con los técnicos del Barça comprobando que todo va por el buen camino. El club blaugrana está esperando recibir el permiso 1C para ampliar su aforo actual, que es de 45.000 espectadores para llegar hasta los 62.000.

Este será el siguiente paso hasta llegar a los 105.000 aficionados con que estará terminado el estadio, con la cubierta incluida. Todo ello estará más que preparado y en funcionamiento en 2030. La FIFA ha visto que el Barça está trabajando de forma diligente para contar con uno de los mejores estadios del mundo.

Los técnicos de la FIFA en el estadio del Espanyol / RFEF

Las obras siguen su curso y ahora se centran sobre todo en el tercer anillo. La entidad barcelonista ha enseñado todos los entresijos y planes que tiene en todas las facetas del estadio, desde las salas VIPs hasta la zona de medios de comunicación y, por supuesto, todos los accesos previstos con las medidas de seguridad pertinentes.

La visita ha salido tal y como está prevista. Los miembros de la FIFA han recogido toda la información y el Spotify Camp Nou no solo estará preparado para el Mundial, sino que es una de las sedes, junto al Santiago Bernabéu, que aspira a organizar la final del gran evento del fútbol mundial.