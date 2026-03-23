¡Insólito! Hansi Flick gana su primer Entrenador del Mes de LaLiga

LaLiga ha anunciado este lunes de manera oficial que Hansi Flick es el flamante ganador del premio a Mejor Entrenador de LALIGA EA SPORTS correspondiente al mes de marzo. El técnico del FC Barcelona se ha llevado finalmente un reconocimiento que la propia competición le debía tras un tramo de temporada espectacular.

Los números del conjunto azulgrana en estas últimas semanas hablan por sí solos y han hecho imposible que el premio recayera en otras manos. El Barça ha firmado un mes de marzo absolutamente impecable, consiguiendo los nueve puntos que había en juego.

Este pleno de victorias arrancó superando a un siempre rocoso Athletic Club en San Mamés (0-1) con un golazo de Lamine Yamal. Posteriormente, el equipo firmó una auténtica exhibición goleadora en el Spotify Camp Nou ante el Sevilla con un contundente 5 a 2, y remató el mes con un triunfo de oficio y muy trabajado frente al Rayo Vallecano por la mínima (1-0). Son tres triunfos fundamentales que afianzan un liderato incontestable justo en el tramo más decisivo y exigente de la temporada.

Partido de Liga EA Sports Rayo Vallecano vs FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

Flick se ha impuesto en la votación final a Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid), afectado por la reciente derrota en el derbi madrileño ante el Real Madrid, y a Luis Castro (Levante UD), quien sumó 5 de 9 puntos posibles en las últimas jornadas, manteniendo al equipo granota con vida en la lucha por la permanencia.

La costumbre de normalizar la excelencia

Y aquí es donde reside el dato realmente insólito: este es el primer premio al Entrenador del Mes que recibe Hansi Flick en toda la presente temporada.

Da la sensación de que el entorno del fútbol se ha malacostumbrado a la perfección. A menudo, este Barça no está recibiendo todo el mérito que realmente merece. La liga presencia semana tras semana a un equipo dominador, que compite a un nivel altísimo cada jornada y que ahoga a sus rivales, pero como la máquina funciona tan bien desde hace tiempo, ganar parece haber dejado de ser noticia.

Resulta paradójico que el barcelonismo haya tenido que esperar hasta el mes de marzo para ver al alemán alzar este premio, especialmente si recordamos que Flick viene de ser coronado como Mejor Entrenador del Año la temporada pasada tras conseguir el título liguero (en esa ocasión, el teutón también se hizo con el premio al mejor entrenador de los meses de agosto, octubre y febrero).

Flick y su staff ganan el premio del mejor entrenador del mes de agosto 2024 / FC BARCELONA

No se trata de desmerecer el gran trabajo que han hecho otros técnicos de la liga en los meses anteriores, pero sí es de justicia poner en valor lo tremendamente difícil que es lograr que lo extraordinario acabe pareciendo una simple rutina diaria. Al final, el fútbol ha hecho justicia con el líder.