Inscripciones al límite

Un día más y un día menos. El FC Barcelona sigue trabajando para poder inscribir a todos los futbolistas antes del estreno liguero, el primer partido oficial de la temporada para los blaugranas: este sábado 16 de agosto contra el Mallorca en Son Moix (19:30 horas). La intención era poder tener luz verde, al menos, para la de Joan Garcia a lo largo del jueves, pero no se dieron las condiciones para ello. Nos emplazamos al viernes y fuentes del club informan que con el plan es que, junto al de Sallent, se pueda inscribir también a Marcus Rashford. Veremos.

Todo nos lleva a pensar que la lesión de Ter Stegen será de cuatro meses de baja, a pesar de que no se ha informado de ello. Por ello, tan solo se podrá utilizar el 40% de su salario para inscribir a un nuevo portero y con esta cifra no es suficiente para incluir el salario de Joan Garcia. En el caso de que hubiesen sido cinco, este porcentaje habría aumentado hasta el 80% y sí habría dado para contar con la ficha del de Sallent.

El plan A

El Barça contempla dos escenarios para inscribir a los jugadores que faltan. El plan A es llegar a la regla 1:1. Esa es ahora mismo la prioridad, porque le permitiría inscribir a todos automáticamente. Es la solución en la que confía el club ahora mismo, pero es algo que aún no tiene asegurado.

¿Qué necesita? Que el auditor compute los 100 millones de los asientos VIP. Según TV3, el club ya habría remitido a LaLiga los informes de Crowe Spain. Hace unas semanas ya apuntábamos que en el Barça estaban convencidos de que Crowe Spain iba a computar los 100 millones correspondientes a la cesión de los derechos de explotación de los 457 asientos VIP del Spotify Camp Nou en el balance de este curso.

Los nuevos asientos VIP del Spotify Camp Nou / FC BARCELONA

Cabe recordar que la entidad culé ya consiguió entrar en la regla 1:1 en la ventana de fichajes de invierno. Su anterior auditor, que estuvo al servicio del club durante tres días, computó la totalidad de los 100 millones de los asientos VIP en el balance, algo que LaLiga aceptó. Más tarde, el nuevo auditor del club, Crowe Spain, se negó a incluirlos en el balance intermedio debido a que todavía no estaban construidos. Esto hizo que entidad dirigida por Javier Tebas comunicase al Barça que ya no se encontraban en la citada norma.

El plan B

A la espera de la respuesta de LaLiga, el Barça ha tratado de adelantarse contemplando el peor escenario. Es por eso que la Junta aprobó el miércoles un aval de 7 millones que permitiría inscribir a todos los jugadores. No es una medida nueva, pero solo se efectuará si los informes de la auditoria que ha enviado el club a LaLiga no son positivos y la patronal le deniega al club el 1:1.

La duda es ver cuando ejecutaría el aval el Barça en el caso de que no computen los 100 millones de los asientos VIP. La idea inicial es que sea una medida agónica -se esperaría hasta el cierre del mercado- pero habrá que ver qué ocurre porque el equipo ya compite este fin de semana.

Déjà vu

A decir verdad, esta situación no es nueva en Can Barça. Durante los últimos años, el club ha acabado entregando los deberes sobre la campana. Sufriendo, pero lográndolo. Sucedió el curso pasado con Dani Olmo, quien no pudo debutar con la camiseta del Barça hasta la tercera jornada utilizando la misma fórmula que en el presente curso, pero con Christensen.

El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo celebra después de marcar un gol. / EFE

Lo mismo sucedió con Jules Koundé en el verano de 2022: el francés tampoco pudo estrenarse hasta la tercera fecha del calendario liguero, en su caso, gracias a un aval de la junta directiva. Lo cierto es que tendrán tiempo hasta el 1 de septiembre, el día en el que se cierra el mercado de fichajes en España. Eso sí, hasta esa fecha se habrán disputado tres jornadas de LaLiga: Mallorca, Levante y Rayo Vallecano a domicilio.

Evidentemente, la prioridad de la junta directiva, de la comisión deportiva, del 'staff' técnico y de todo el vestuario es la de poder contar con todos los no inscritos para la primera jornada del campeonato liguero. De hecho, el OK de LaLiga podría llegar minutos antes de que arranque el encuentro en Son Moix. El partido de las inscripciones todavía sigue siendo largo, pero el tiempo corre en contra de los intereses del Barça. Tic tac.