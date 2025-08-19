Inscripciones Barcelona: hasta cuándo puede el Barça inscribir jugadores

El pasado jueves arrancó la temporada 2025-2026 con la primera jornada de la Liga. No obstante, no todos los jugadores pudieron jugar con sus respectivos equipos, puesto que hay clubes que están teniendo problema para inscribir a sus nuevas incorporaciones y a sus renovaciones. Entre estos conjuntos se encuentra el Barça, que, quien pudo hacer debutar a dos de los fichajes, aún tiene varios futbolistas esperando a ser inscritos.

Joan Garcia fue el primer jugador azulgrana en ser inscrito. El guardameta catalán era la prioridad de la entidad barcelonista, puesto que solo tenía un portero de la primera plantilla para poder jugar, Iñaki Peña. No obstante, horas después en la página web de la Liga también apareció el nombre de Marcus Rashford y ambos futbolistas pudieron estrenarse con la camiseta del Barcelona contra el Mallorca en el enfrentamiento del pasado sábado.

En este sentido, aún hay varios blaugranas que no pueden jugar con el primer equipo, como Roony Bardghji. Aunque existiría la posibilidad de que el club lo inscriba con ficha del filial, el Barça no quiere un 'caso Mastantuono' con el sueco de 19 años, ya que el futbolista estará durante toda la temporada bajo las órdenes de Hansi Flick.

Por otro lado, es necesario que se solucionen las cuestiones del Fair-Play para que el técnico germano pueda contar con Szczesny, quien renovó este verano por dos temporadas más, y Gerard Martín. El lateral ha dejado de ser sub-23, por lo que ahora solo puede tener ficha del primer equipo. Además, Marc Bernal y Héctor Fort también están esperando a ser inscritos.

La fecha límite

El mercado de fichajes de verano de la Liga empezó el pasado 1 de julio y estará abierto hasta el próximo 1 de setiembre, ambos días incluidos. Por eso, tanto el Barça como el resto de los equipos tienen hasta el primer día de ese mes para resolver el problema de las inscripciones. En caso de no solventar este asunto, la siguiente ventana del mercado no es hasta enero, concretamente del día 2 hasta el 3 de febrero de 2026.