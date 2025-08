La inscripción de Joan Garcia, inminente

Quedan menos de dos semanas para el debut del FC Barcelona en LaLiga y, ahora mismo, el club blaugrana solo tiene a dos porteros inscritos: Marc-André ter Stegen, recién operado de la espalda y en pleno 'pulso' con la entidad, e Iñaki Peña, que está explorando una posible salida en la presente ventana del mercado de fichajes.

Desde las oficinas del Spotify Camp Nou, sin embargo, confían que en los próximos cuatro o cinco días esta situación se solucionará y Joan Garcia, la gran apuesta de la dirección deportiva encabezada por Deco y el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick, podrá ser inscrito. El Barça cree que la semana que viene, con amplio margen antes del estreno en la competición doméstica, el arquero de Sallent podrá ser registrado por la vía del 'fair play'.

Aunque, como reconoció públicamente Laporta este sábado, aprovechar la baja de Ter Stegen sería la forma "más rápida" de inscribir a Joan Garcia, este medio no resolvería el problema, sino que lo aplazaría. Sería una patada hacia adelante, pues en enero la situación volvería a ser la misma. Es por ello que el club culer se ha puesto manos a la hora para generar el 'fair play' necesario: desde la zona noble de la entidad se considera que, aunque aún hay algunos deberes por culminar, se está muy cerca del objetivo.

Tal como también dijo el presidente antes de la cena de gala organizada por el promotor de la gira asiática en el hotel de concentración del Barça en Seúl, la inscripción del arquero catalán "progresa adecuadamente". Laporta y su junta directiva han trabajado en nuevas fuentes de ingresos para generar el suficiente espacio financiero. El acuerdo con la República Democrática del Congo, que supondrá una inyección económica de unos 40 millones de euros, ya es oficial.

Por otro lado, para volver a maniobrar en el mercado con la regla 1:1, clave para las inscripciones, el Barça cuenta con que el auditor, la firma Crowe Spain, certificará que los 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou ya están acabados y se pueden comercializar, tal y como anunció la entidad hace unas semanas, y por tanto computará los 100 millones de euros correspondientes a los derechos de explotación. Los responsables culers cuentan con que, una vez finalizada la auditoría, podrán entregarla a LaLiga para que sus ejecutivos puedan revisar que New Era Visionary Group, empresa de Ruslan Birladeanu, está comprometida a pagar en dos plazos los 42 millones que faltan por cobrar de esta operación.

¿Y Szczesny y Rashford?

Evidentemente, el Barça también está trabajando para hacer hueco y registrar a Wojciech Szczesny –aunque renovó hasta 2027, normativamente debe contabilizarse como fichaje al haber expirado su anterior contrato– y Marcus Rashford en LaLiga. En ambos casos el club también es optimista: de hecho, a día de hoy no se contempla que sea necesaria una venta de algún otro jugador de la plantilla para generar el 'fair play' necesario. Ni para el polaco ni para el inglés. Tampoco para Joan Garcia.

De hecho, desde el club no tienen la intención de poner ningún futbolista de la actual plantilla de Flick a la venta. Se considera que el equipo está equilibrado y es completo y solo se escucharán ofertas si algún jugador pide salir, algo que de momento, a menos de un mes para el cierre del mercado, no ha sucedido.

En una situación parecida se encuentra Gerard Martín, quien no puede seguir con ficha del filial porque ya no es sub-23 y, por consiguiente, deberá ser inscrito con dorsal del primer equipo (aún por determinar). Roony Bardghji, por su parte, no 'pisará' demasiado el Barça Atlètic a juzgar por las sensaciones mostradas en las primeras semanas en el conjunto blaugrana, pero lo más probable es que sea alistado en la plantilla de Juliano Belletti y, por tanto, no haya inconvenientes en este sentido.